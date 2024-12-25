Güney Kore'de kripto para yatırımcısı sayısı 15 milyonu geçti

ChainCatcher'ın, Kore Bankası'ndan aldığı verilere göre, Kasım ayı sonu itibariyle Güney Kore'deki kripto para yatırımcılarının sayısının Ekim ayına göre 610.000 artışla 15,59 milyona ulaşarak toplam nüfusun %30'undan fazlasını oluşturduğunu gösterdi.

Yatırımcı varlıkları da dramatik bir artış gösterdi. Toplam piyasa değeri Kasım ayında 102,6 trilyon won'a (70,3 milyar USD) ulaşarak Ekim ayındaki 58 trilyon won'u (39,7 milyar USD) ikiye katladı. Bu arada, Ekim ayında 3,87 milyon won (2655 USD) olan kişi başına ortalama varlık miktarı Kasım ayında 6,58 milyon won'a (4777 USD) yükseldi.

Kripto borsalarındaki mevduatlar da iki katına çıkarak Ekim ayındaki 4,7 trilyon won'dan (3,2 milyar USD) Kasım ayında 8,8 trilyon won'a (6,03 milyar USD) yükseldi ve yatırımcı ilgisinin arttığına işaret etti.

Kasım ayında ortalama günlük işlem hacmi 10,2 milyar USD'ye ulaşarak KOSPI (6,8 milyar USD) ve KOSDAQ (4,7 milyar USD) piyasalarının birleşik faaliyetine rakip oldu. Bu rakam Ekim ayındaki 3,4 trilyon wonluk (2,3 milyar USD) günlük ortalamaya kıyasla kayda değer bir artış anlamına geliyor.