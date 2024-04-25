Hong Kong kripto para ETF'leri fon topluyor

HashKey Exchange, Hong Kong Bosera International ve HashKey Capital'in Bitcoin spot ETF ve Ethereum spot ETF için ilk kripto para birimi aboneliğini tamamladığını duyurdu.

Kripto para itfası, dayanak varlıkların hemen satılmak zorunda olmadığı anlamına geliyor ve bu da maliyet ve likidite avantajları getiriyor.

Hong Kong kripto para ETF'leri bugün fon toplamaya başladı ve 30 Nisan'da Hong Kong Menkul Kıymetler Borsasında listelenecek.