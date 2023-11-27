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HTX işlemlerini yeniden başlattı

Dijital varlık girişimcisi Justin Sun'a bağlı kripto borsası HTX, bir siber saldırıya uğradıktan sonra Bitcoin yatırma ve çekme işlemlerini tamamen eski haline getirdiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 27 Kasım 2023 08:49

Son Güncelleme Tarihi 27 Kasım 2023 08:49

Dijital varlık girişimcisi Justin Sun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine bağlı kripto borsası HTX'in siber saldırı sonrası eski haline geldiğini açıklayarak "Şu an itibariyle, BTC, ETH, TRX ve USDT dahil olmak üzere tüm büyük para birimleri HTX'te tam para yatırma ve çekme işlevi için kullanılabilir" dedi.

Sun, HTX'in geçen hafta X'te hacklendiğini doğrularken, bir HTX sözcüsü o sırada borsa cüzdanından yaklaşık 30 milyon dolar değerinde kripto para çalındığını söyledi.

Sun, Huobi borsasının HTX olarak yeniden markalaşmasını 13 Eylül'de Singapur'da açıkladı.

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