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Kripto para piyasasının değeri katlandı

Sık sık kripto paraları destekleyici açıklamalarda bulunan Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesi küresel kripto para piyasasının değerini 3 trilyon dolara taşıdı.

Oluşturma Tarihi 14 Kasım 2024 11:43

Son Güncelleme Tarihi 14 Kasım 2024 11:49

ABD'de yapılan son başkanlık seçimleri piyasa fiyatlanmalarını etkilemeye devam ederken kripto para piyasaları ralliye girdi.

KRİPTO PARALAR DEĞERİNİ KATLADI

CoinGecko'ya göre, kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 14 Kasım sabahı Asya'da yaklaşık 3,2 trilyon dolara ulaştı. CoinMarkcetCap ise bu rakamı son 24 saatteki yüzde 3,47 artışla 2,98 trilyon dolar olarak verdi. Bitcoin piyasayı domine ediyor ve piyasa değeri dönüm noktası, token'ın 93.480$'lık rekor bir seviyeye yükselmesiyle aynı zamana denk geldi.

BİTCOİN BU YIL İKİ KATINA ÇIKTI

Kripto para varlık yöneticisi Astronaut Capital'in baş yatırım yetkilisi Matthew Dibb, "Genel olarak bu piyasanın gidişatı, Bitcoin'in patlaması ve ardından diğer altcoinlerin onu takip etmesi şeklinde. Yani sermayenin kademeli olarak rotasyonu söz konusu... ve ardından toplam piyasa değerinin artmasını bekleyebiliriz" dedi.

Bitcoin bu yıl iki katına çıktı ve 5 Kasım'daki ABD seçimlerinden bu yana %30 artışla 90.000 dolara yükseldi. Daha küçük kripto para birimi ether ise oylamadan bu yana yaklaşık %33 artışla 3.220 dolara yükseldi. Milyarder Trump-ally Elon Musk tarafından tanıtılan alternatif ve değişken bir token olan Dogecoin %140 değer kazandı.

YATIRIM FONLARINA İLGİ

Bitcoin'in piyasa değeri şu sıralarda 1 trilyon 178,86 milyar dolar, Ethereum 386 milyar dolar, Tether 126,73 milyar dolar, Solana 102,84 milyar dolar, BNB 91,48 milyar dolar ve Dogecoin 57,83 milyar dolar.

Piyasa katılımcıları, kripto borsa yatırım fonlarının daha yoğun bir şekilde satın alındığını, bunun muhtemelen doğrudan kripto para tutmaktan uzak durma eğiliminde olan finans kurumları tarafından satın alındığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

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