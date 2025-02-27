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Kripto piyasasından 810 milyar dolar silindi

Bitcoin çöküşü derinleşirken kripto piyasasından Ocak sonundan bu yana 810 milyar dolar silindi.

Oluşturma Tarihi 27 Şubat 2025 09:15

Son Güncelleme Tarihi 27 Şubat 2025 09:15

Donald Trump'ın geçen yılki seçim zaferinin ardından kripto sektörünü saran coşku azaldıkça, son haftalarda küresel kripto para piyasalarından 800 milyar dolardan fazla para silindi.

Bitcoin fiyatı bugün 83789,93 dolara kadar geriledi ve ay başından bu yana yüzde 17 değer kaybetti.

Kripto varlıkların riskli varlıklarda daha geniş bir satış dalgasına kapılması ve şimdiye kadarki en büyük kripto para hırsızlığının sektöre olan güveni sarsması nedeniyle diğer tokenler daha da büyük kayıplar yaşadı.

Yatırımcılar ayrıca Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği bazı reformları hayata geçirmek için daha hızlı hareket etmemesi nedeniyle de hayal kırıklığına uğradı.

Xapo Bank'ta yatırım müdürü olan Gadi Chait, "Kripto yanlısı büyük politikaların beklenenden daha yavaş hayata geçirilmesi hayal kırıklığına yol açtı" dedi.

CoinMarketCap verilerine göre, kripto endüstrisinin nominal değeri Ocak ayındaki en yüksek seviyesinden 810 milyar dolar düştü. 31 Ocak'ta 3,62 trilyon dolar olan kriptoparaların toplam değeri bugün 2,81 trilyon dolara indi. Son 24 saatte düşüş yüzde 4,35 oldu.

Bitcoin'in toplam piyasa değeri son 7 günde yüzde 12,68 düşüşle 1,68 trilyon dolara gerilerken, Ethereum'un değeri yüzde 15,9 düşüşle 278,26 milyar dolara düştü

Bloomberg verilerine göre, derinleşen çöküş, kripto fiyatlarının geçen yılın sonlarında rekor seviyelere çıkmasına yardımcı olan araçlardan rekor bir çıkışa yol açtığı için yatırımcılar Salı günü bitcoin borsa yatırım fonlarından yaklaşık bir milyar dolar çekti. Trump'ın gümrük vergileri yağmuru da yatırımcıları ürküttü ve kripto dahil riskli varlıklardan kaçmalarına neden oldu.

Chait, "Trump yönetiminin kripto duruşuna ilişkin beklentilerde bir yeniden ayarlama oldu" dedi.

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