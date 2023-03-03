Aralarında Coinbase Global, Galaxy Digital, Crypto ve Bitstamp'ın olduğu önde gelen kripto şirketleri, Silvergate Capital Corp'u bankacılık ortağı olarak kullanmayı geçici olarak durdurdular.

Kaliforniye merkezli Silvergate Capital'ın yıllık mali tablolarını açıklamayı ertelemesi sonrasında önde gelen kriptopara borsaları Silvergate'in faaliyetlerini devam ettirme kabiliyeti konusunda ortaya çıkan endişeler nedeniyle Silvegate Exchange Network üzerinde para yatırılmasını ve çekilmesini geçici olarak askıya aldılar.

Silvergate ile çalışmayı durduranlar arasında stabilkoin ihraççımları Paxos ve Circle ile, Cboe'nin dijital varlım piyasası, krihto para borsası Gemini de yer aldı.