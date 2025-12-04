Sert düşen Bitcoin yeniden 93 bin doların üzerine çıktı

Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar, Fed'in faiz kararına yönelik belirsizlikle sert düşüşe geçti. Amiral kripto para birimi 116 bin dolardan hızla 85 bin doların hızla altına indi. Nisan 2025'ten beri en düşük seviyesini gören Bitcoin, faiz indirimi beklentilerini güçlenmesiyle yeniden toparlanmaya başladı.

BİTCOİN 93 BİN DOLARIN ÜSTÜNDE

Bitcoin, olumlu gelişmeler ve gelecek hafta Fed'in faiz indirimi beklentilerinin desteklemesiyle önceki seansta 93.000 doların üzerine keskin bir şekilde yükseldi. Bitcoin, Türkiye saatiyle yeni günde 93.140,6 dolardan işlem gördü.

Dünyanın 2 numaralı kripto para birimi Ethereum %4,6 yükselerek 3.210,14 dolara ulaştı.

3 numaralı kripto para birimi XRP %0,6 düşerek 2,18 dolara geriledi.

Solana %1 yükselirken, Cardano %2 arttı, Polygon ise %0,9 düştü.

YENİDEN 100 BİN DOLARI GÖRECEK Mİ?

İşlem hacmi 7,8 milyar doları aşan Bitcoin'de gözler Fed faiz kararına çevrildi. Bitcoin'de 93 bin doların kalıcı olması halinde 100 bin dolar beklentisi oluştu.