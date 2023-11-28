CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Kripto Para Singapur Para Otoritesi Genel Müdürü'nden kripto para yorumu

Singapur Para Otoritesi Genel Müdürü'nden kripto para yorumu

Singapur Para Otoritesi Genel Müdürü Ravi Menon'a göre, finansal hizmetlerin temel testlerinde başarısız olan özel kripto para birimleri parasal sahneden çıkacak.

Oluşturma Tarihi 28 Kasım 2023 09:02

Son Güncelleme Tarihi 28 Kasım 2023 09:02

Singapur Para Otoritesi Genel Müdürü Ravi Menon, Hong Kong Para Otoritesi-Uluslararası Ödemeler Bankası etkinliği kapsamında Parasal Sistemin Geleceği konulu bir panelde yaptığı konuşmada, bu durumun gelecekte merkez bankası dijital para birimleri, tokenize edilmiş banka yükümlülükleri ve "iyi düzenlenmiş" stabilkoinler olmak üzere üç temel bileşenden oluşan bir para sistemi ortaya çıkaracağını söyledi.

Menon özel dijital paraların "değerlerini koruyamadıkları için para testinde sefil bir şekilde başarısız olduklarını" savundu ve "Kimse hayatının birikimini bu şeylerde tutmuyor. İnsanlar bunları kısa yoldan para kazanmak için alıp satıyor. Yerel dijital belirteçler olan özel kripto para birimleri bu testi karşılamıyor, bu yüzden eninde sonunda sahneyi terk edeceklerini düşünüyorum" dedi.

Aynı panelde konuşan Hindistan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı M. Rajeshwar Rao, "Siber güvenlik ve esneklik de CBDC'nin daha güvenilir olması için kritik bir konu. Çevrimdışı işlemlerin de kolaylaştırılması gerekiyor ve bunun nasıl yapılabileceği üzerinde çalışıyoruz" dedi.

İlginizi Çekebilir
Avrupa’da buğday fiyatı son 2 yılın en düşük sevinesine indi Avrupa'da buğday fiyatı son 2 yılın en düşük sevinesine indi 27 Kasım 2023 08:52
Çin için 2023 ve 2024 büyüme tahminleri yükseldi Çin için 2023 ve 2024 büyüme tahminleri yükseldi 27 Kasım 2023 09:06
HTX işlemlerini yeniden başlattı HTX işlemlerini yeniden başlattı 27 Kasım 2023 08:49
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 27 Kasım 2023 10:05
Küresel piyasalar haftaya negatif başladı Küresel piyasalar haftaya negatif başladı 27 Kasım 2023 09:25
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrolde göstergeler kırmızı! Benzine, motorine indirim, zam var mı? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrolde göstergeler kırmızı! Benzine, motorine indirim, zam var mı? 26 Kasım 2023 16:26
ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE SON DAKİKA: Yasa TBMM’ye geliyor! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE SON DAKİKA: Yasa TBMM'ye geliyor! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 26 Kasım 2023 13:12
Küresel piyasalar ABD’de açıklanacak büyüme verisine odaklandı Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı 25 Kasım 2023 11:23
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi 25 Kasım 2023 10:04
MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: 20 yılın zirvesi! İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası yeni mevduat faiz oranları listesi MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: 20 yılın zirvesi! İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası yeni mevduat faiz oranları listesi 24 Kasım 2023 20:06
Alman ekonomisi kısmi küçüldü Alman ekonomisi kısmi küçüldü 24 Kasım 2023 14:49
Avrupa borsalarında gözler ECB Başkanı’nda Avrupa borsalarında gözler ECB Başkanı'nda 24 Kasım 2023 13:17
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,18
%0,3175
EURO
1.002,43
%0,2426
DOLAR
1.001,91
%0,1909
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.000,00
%0
EURO
1.000,35
%0,0346
DOLAR
992,16
%-0,7842
ALTIN
1.032,32
%3,2321
BORSA
1.056,86
%5,6856
EURO
1.026,62
%2,6615
DOLAR
1.018,21
%1,8211
ALTIN
1.058,10
%5,8097
BORSA
1.623,01
%62,301
EURO
1.550,38
%55,0375
DOLAR
1.779,09
%77,9094
ALTIN
1.663,24
%66,3239
BORSA
BİST En Aktif Hisseler