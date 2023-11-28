Singapur Para Otoritesi Genel Müdürü'nden kripto para yorumu

Singapur Para Otoritesi Genel Müdürü Ravi Menon, Hong Kong Para Otoritesi-Uluslararası Ödemeler Bankası etkinliği kapsamında Parasal Sistemin Geleceği konulu bir panelde yaptığı konuşmada, bu durumun gelecekte merkez bankası dijital para birimleri, tokenize edilmiş banka yükümlülükleri ve "iyi düzenlenmiş" stabilkoinler olmak üzere üç temel bileşenden oluşan bir para sistemi ortaya çıkaracağını söyledi.

Menon özel dijital paraların "değerlerini koruyamadıkları için para testinde sefil bir şekilde başarısız olduklarını" savundu ve "Kimse hayatının birikimini bu şeylerde tutmuyor. İnsanlar bunları kısa yoldan para kazanmak için alıp satıyor. Yerel dijital belirteçler olan özel kripto para birimleri bu testi karşılamıyor, bu yüzden eninde sonunda sahneyi terk edeceklerini düşünüyorum" dedi.

Aynı panelde konuşan Hindistan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı M. Rajeshwar Rao, "Siber güvenlik ve esneklik de CBDC'nin daha güvenilir olması için kritik bir konu. Çevrimdışı işlemlerin de kolaylaştırılması gerekiyor ve bunun nasıl yapılabileceği üzerinde çalışıyoruz" dedi.