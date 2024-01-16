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SkyBridge'den Bitcoin yorumu

SkyBridge'den Anthony Scaramucci, Davos'ta verdiği bir röportajda, yeni listelenen borsa yatırım fonlarına olan talep ve Nisan ayındaki yarılanma olayı nedeniyle Bitcoin'in fiyatının önümüzdeki yıl 170.000 doları aşabileceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2024 10:38

Son Güncelleme Tarihi 16 Ocak 2024 10:38

Bir hedge fon olan SkyBridge'in kurucusu ve yönetici ortağı Scaramucci, "Bitcoin yarılanma sırasında 45.000 $ seviyesindeyse, ki şu anda kabaca bu seviyede, 2025'in ortalarından sonlarına kadar 170.000 $ olacaktır. Nisan ayındaki yarılanma gününde fiyat neredeyse, bunu dört ile çarpın ve önümüzdeki 18 ay içinde bu fiyata ulaşacaktır" dedi.

Bitcoin'in fiyatı, spot bitcoin ETF'lerinin ABD borsalarında işlem yapma onayı almasıyla geçen hafta 49.000 $'ın üzerine çıktı, ancak o zamandan beri 42.000 $ civarına geriledi.

Scaramucci bu düşüşü Grayscale Bitcoin Trust'tan yeni fonlara yönelen yatırımcılara bağladı ve yeni listelenen fonların fiyatlar üzerindeki etkisini görmenin muhtemelen sekiz ila 10 işlem günü daha alacağını sözlerine ekledi.

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