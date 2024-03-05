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Tether stabilcoin sayısı 100 milyar doları geçti

Tether tarafından ihraç edilen dolara sabitlenmiş stabilcoin sayısının 100 milyar doları geçtiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2024 09:22

Son Güncelleme Tarihi 05 Mart 2024 09:22

Tether, bitcoin ve ether gibi diğer kripto para birimlerindeki fiyat dalgalanmalarına maruz kalmadan kripto para biriminde para taşımanın bir yolu olarak yaygın bir şekilde kullanılan 1 $ sabit değerini korumak için tasarlanmış bir stabilcoin çıkarıyor

Şirket, yarattığı kripto para birimlerinin hacmiyle eşleşen dolar bazlı rezervler tutarak dolar sabitini koruduğunu söylüyor.

Dolara sabitlenmiş tether token 1$'a sabitlenmiş olsa da, son günlerde 1,0020$'a kadar işlem görerek, yükselen bitcoin üzerine bahis yapan ve tether'i kripto para birimleri için fiat para birimlerini değiştirme aracı olarak kullanan yatırımcılardan gelen artan talebi yansıttı.

Dijital varlıklar piyasa yapıcısı Keyrock'un Asya-Pasifik iş geliştirme müdürü Justin D'Anethan, "Tüccarlar emirlerini yerine getirmek için tether üzerinden prim ödemeye hazırdı. İronik bir şekilde, tether yıllarca rezervlerini ve bilançolarını açıklamaya direndiği için her zaman meşruiyetleri konusunda endişeli olmuştur. Bununla birlikte, 2017'den günümüze kadar birçok dalgalanma olayına tanıklık ettiler ve bu olaylara karşı direndiler ve kripto para birimi çiftlerinin ezici bir çoğunluğu USDT cinsinden ifade ediliyor - bu da büyük boğa koşusu ve kripto alanına yönelik coşku zamanlarındaki primi açıklıyor." dedi.

CoinMarketCap verilerine göre, son 24 saat içinde yaklaşık 124 milyar dolar değerinde tether el değiştirdi.

ABD'li düzenleyiciler bankaları, stabilcoin rezervlerinin, örneğin sahiplerinin bu tür tokenleri geleneksel para birimine dönüştürmek için acele etmeleri durumunda, hızlı çıkışlara maruz kalabileceği konusunda uyardı.

Tether, 2021 yılında New York Başsavcılığı ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak iki yıl boyunca rezervleri hakkında üç ayda bir rapor sunmayı kabul etti.

Son rapora göre, 2023 sonunda Tether'in rezervlerinde 63 milyar ABD Hazine tahvilinin yanı sıra 3,5 milyar dolar değerli metal, 2,8 milyar dolar bitcoin, 3,8 milyar dolar "diğer yatırımlar" ve 4,8 milyar dolar "teminatlı kredi" bulunuyordu.

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