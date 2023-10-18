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ABD'nin yeni yasağı Nvidia'nın çipini de etkileyecek

Nvidia, ABD'nin yeni ihracat kısıtlamalarının Çin pazarı için yarattığı iki üst düzey yapay zeka çipinin satışını engelleyeceğini ve en üst düzey oyun çiplerinden birinin de engelleneceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 18 Ekim 2023 09:07

Son Güncelleme Tarihi 18 Ekim 2023 09:07

Nvidia, Biden yönetiminin Çin'in ordusunu güçlendirmek için en son ABD teknolojilerini almasını engellemeyi amaçlayan kısıtlamaların satışlarına etkisini açıkladı.

Analistlere göre yeni kısıtlamalar Advanced Micro Devices ve Intel tarafından üretilen rakip çipleri de etkileyecek.

Nvidia, her ikisi de önceki ihracat kurallarına uymak için Çin pazarı için yarattığı modifiye edilmiş iki gelişmiş AI çipinin - A800 ve H800 - yeni kurallar kapsamında satışının engelleneceğini söyledi. Şirketin en üst düzey oyun çiplerinden birinin ve Ağustos ayında duyurduğu L40S çipinin de kısıtlanacağı belirtildi.

Nvidia, dosyalama dışında yorum yapmayı reddetti.

Intel ve Advanced Micro Devices tarafından üretilen ve Nvidia ile rekabet etmeyi amaçlayan çipler de bu durumdan etkilenecek. SemiAnalysis'in baş analisti Dylan Patel, Intel'in Temmuz ayında Çin'de satmaya başladığı Gaudi 2 çipinin yeni kurallar kapsamında yasaklanacağını söyledi. Şirket geçmişte yaptığı açıklamada, Intel'in geçen yılki kurallara uymak için çipin özel bir versiyonunu ürettiğini söylemişti.

Nvidia açıklamasında, Biden yönetiminin Salı günü bazı üst düzey teknolojilerin ihracatına yönelik kısıtlamaları genişletmesinin ardından şirket bazı ticari faaliyetlerini ABD ihracat kısıtlamaları kapsamındaki ülkelerin dışına taşımak zorunda kalabileceği belirtildi.

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