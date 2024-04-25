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Meta'nın tahminleri hayal kırıklığı yarattı

Meta'nın karı ve gelirleri beklentileri aştı, ancak 2'nci çeyrek tahminleri hayal kırıklığı yarattı.

Oluşturma Tarihi 25 Nisan 2024 09:05

Son Güncelleme Tarihi 25 Nisan 2024 09:05

Meta, beklenenden daha iyi ilk çeyrek sonuçları açıkladı ancak gelecek için tahminlerin piyasa beklentilerinin gerisinde kalması ilk çeyrek sonuçlarını gölgede bıraktı. Meta hisseleri seans sonrası işlemlerde %16 düştü.

Meta ilk çeyrekte gelirlerini geçen yılın aynı dönemindeki 28,65 milyar dolara göre %27 artırarak 36,46 milyar dolara çıkardı. Analistler ise 36,16 milyar dolar gelir bekliyorlardı. Bu, 2021'den bu yana herhangi bir çeyrekteki en hızlı artış oranı oldu.

Net kar geçen yılın aynı dönemindeki 5,71 milyar dolar veya hisse başına 2,20 dolardan iki kattan fazla artarak 12,37 milyar dolara veya hisse başına 4,71 dolara yükseldi. Analistler ise hisse başına net karın 4,32 dolar olmasını bekliyorlardı.

Meta, ikinci çeyrekte ise 36,5 milyar ila 39 milyar dolar arasında satış beklediğini açıkladı. Aralığın orta noktası olan 37,75 milyar dolar, yıllık bazda %18'lik bir büyümeyi temsil ediyor ve analistlerin ortalama tahmini olan 38,3 milyar doların altında kaldı.

Zuckerberg, "İyi tarafından bakacak olursak, yeni yapay zeka hizmetlerimiz ölçeğe ulaştığında, bunlardan etkili bir şekilde para kazanma konusunda güçlü bir geçmişe sahibiz" dedi.

Facebook'un ana şirketi artık günlük aktif kullanıcı sayısını ve aylık aktif kullanıcı sayısını bildirmiyor. Artık "aile günlük aktif kişi" olarak adlandırdığı bir rakam veriyor. Bu sayı Mart 2024 için 3,24 milyar olup bir önceki yıla göre %7 artış gösterdi.

Meta, son çeyreklerde artan mali performansı nedeniyle yatırımcı beklentilerini yükseltti ve hataya çok az yer bıraktı. Hisse senedi geçen yıl neredeyse üç katına çıktıktan sonra Çarşamba günkü kapanış itibariyle bu yıl yaklaşık %40 artış gösterdi. Şubat 2023'te Zuckerberg'in yatırımcılara bunun "verimlilik yılı" olacağını söylemesi ralliyi başlattı.

O dönemde Zuckerberg, şirketin gereksiz projeleri ortadan kaldırma ve şişkinliği azaltma konusunda daha iyi olacağını, bunun da Meta'nın "daha güçlü ve daha çevik bir organizasyon" olmasına yardımcı olacağını söyledi. Şirket 2023'ün ilk yarısında yaklaşık 21.000 kişiyi işten çıkardı ve Zuckerberg bu yılın Şubat ayında işe alımların "tarihsel olarak yaptıklarımıza kıyasla nispeten minimum düzeyde" olacağını söyledi.

Personel sayısı ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 azalarak 69.329'a geriledi.

Meta, "yapay zeka (AI) yol haritamızı desteklemek için altyapı yatırımlarımızı hızlandırmaya devam ederken, 2024 yılı için sermaye harcamalarının 35 milyar ila 40 milyar dolar aralığında olması bekleniyor, bu da daha önceki 30 milyar ila 37 milyar dolarlık tahminden bir artış" dedi.

Şirket, çeyrekte kullanıcı başına ortalama gelirin 11,20 dolar olduğunu söyledi.

Meta'nın işlerinin büyük çoğunluğunu oluşturan reklam gelirleri ilk çeyrekte %27'lik bir artışla 35,64 milyar dolara yükseldi.

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