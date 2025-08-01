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MLP Care'in hisselerine 600 milyon doları aşan talep geldi

Medical Park ve Liv Hospital markalarını bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri'nin (MLP Care) hisse satış işleminde 230 milyon doları aşan büyüklüğe ulaşılırken, şirketin hisselerine 600 milyon doları aşan talep geldi.

Oluşturma Tarihi 01 Ağustos 2025 13:53

Son Güncelleme Tarihi 01 Ağustos 2025 13:59

MLP Care'den yapılan açıklamaya göre, pay sahiplerinden Turkven'in danışmanlığını yaptığı yatırımcılara ait Lightyear Healthcare BV'nin elindeki B grubu payları, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılardan yoğun talep gördü.

Şirket sermayesinin yüzde 15'ine denk gelen hisseler için yatırımcılardan 600 milyon doları aşan talep oluşurken, talebin 450 milyon doları yurt dışından, 150 milyon doları ise yurt içinden geldi.

Söz konusu işlem, son 5 yılda Türkiye borsalarında gerçekleştirilen en büyük blok işlemlerden biri olma özelliğini taşıyor.

İşlem kapsamında Lightyear, MLP Care'in çıkarılmış sermayesinin yüzde 15'ine tekabül eden B grubu paylarını borsada satarken, aynı anda borsada işlem görmeyen, şirket sermayesinin yüzde 25'ine tekabül eden A grubu paylarını da şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta'ya devretmek için hisse devir anlaşması imzalandı.

"YOĞUN TALEP, ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN ÜLKEMİZE VE ŞİRKETİMİZE DUYDUĞU GÜVENİN GÖSTERGESİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Muharrem Usta, söz konusu yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

İşlemin uluslararası ve yerli yatırımcıların Türkiye'ye, Türk sağlık sistemine ve hastanelere duyduğu güvenin en önemli göstergesi olduğunu vurgulayan Usta, "Mevcut stratejimizi kararlılıkla sürdürerek, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda sürdürülebilir büyümeye, ülkemizin sağlık sistemine katkı sağlamaya, sağlık turizmini geliştirmeye, daha fazla istihdam yaratmaya ve tüm paydaşlarımıza katma değer sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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