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Samsung'un faaliyet karı yüzde 34 azaldı

Samsung Electronics, çip ve elektronik talebinde toparlanmanın gelirlere büyük bir katkı  sağlamamasının ardından karının düştüğünü açıkladı.

Oluşturma Tarihi 31 Ocak 2024 09:31

Son Güncelleme Tarihi 31 Ocak 2024 09:31

Samsung 2023 yılının son çeyreğinde net gelirinin %74 düşerek 6,02 trilyon won (4,5 milyar dolar) olduğunu açıkladı. Şirketin faaliyet karı, ay başında açıklanan ön rakamlara paralel olarak 67,77 trilyon wonluk satış üzerinden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,4 azalarak 2,82 trilyon won oldu.

Samsung, 2023 mali yılının tamamında %14,3 düşüşle 258,94 trilyon won gelir elde ederken, yıllık faaliyet karı 6,57 trilyon won oldu ve 2008'den bu yana ilk kez yıllık faaliyet karı 10 trilyon wonun altına düştü.

Samsung'un bellek işinden sorumlu başkan yardımcısı Kim Jaejune, "Lider HBM tedarikçisi olarak rekabet gücümüzü proaktif bir şekilde sağlamlaştırmayı planlıyoruz," dedi ve üretken yapay zekanın talebi artıracağını sözlerine ekledi. Samsung'un ölçeğinin, yılın ikinci yarısında HBM'nin yükseltilmiş bir versiyonuna geçmesine yardımcı olacağını söyledi.

Samsung, geçen yıl yatırım harcamaları için 53,1 trilyon won harcadığını ve bunun 48,4 trilyon won'unun gelişmiş düğümlere odaklanan yarı iletkenlere harcandığını söyledi. Kim, bu yatırımın bu yıl yürürlüğe gireceğini söyledi. Samsung'un çip operasyonlarının ilk çeyrekte karlılığa döneceğini söyledi.

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