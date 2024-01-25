Tesla dördüncü çeyrekte beklentileri karşılayamadı

Dördüncü çeyrekte Tesla, hisse başına 0,73-0,74 dolarlık Wall Street tahminlerinin altıda, 0,71 dolar düzeltilmiş kar bildirdi. Telsa, üçüncü çeyrekte de analist beklentilerinin altında kar açıklamıştı. 2022 dördüncü çeyrekte ise hisse başına kar 1,19 dolar seviyesindeydi.

Şirket'in dördüncü çeyrekte gelirleri 25,17 milyar oldu. Analistler 25,87 milyar dolar gelir bekliyorlardı.

Tesla ayrıca 2024'teki araç satış hacmi büyüme oranının 2023'e göre "önemli ölçüde daha düşük" olacağı konusunda uyardı bulundu.



RBC Capital Markets analisti Tom Narayan, sonuçlardaki "gerçek hikayenin" "2024 rehberliği için söylemedikleri şey" olduğunu ifade etti. "Çok fazla bilgi yok. Sadece büyümenin yavaşlayacağı söyleniyor. Ama biz bunu biliyorduk" diye konuştu.