Tesla'da açığa satış yapanlar kaybetti

S3 Partners'ın verilerine göre, Tesla'nın 23 Nisan'da çeyrek sonuçlarını açıklamasından bu yana hisse senedi yaklaşık %40 yükselirken, Tesla'da açığa satış yapanlar son beş günde 5 milyar dolardan fazla azaldı.



Tesla hisseleri, elektrikli araç üreticisinin Çin'de tam sürücüsüz otonom yazılım dağıtımı için onay aldığı haberlerinin ardından sadece Pazartesi günü yaklaşık %15 artış gösterdi. Musk'ın düşük maliyetli yeni bir araç sözü verdiği ve yatırımcılara Tesla'nın otonom araç paylaşımında öncü olabileceği güvencesini verdiği önceki haftadan bu yana elde edilen kazançlar da bu şekilde artmış oldu.

Asana CEO'su Dustin Moskovitz ise Elon Musk ve Tesla'ya eleştirilerini devam ettirdi.

Tesla'yı Enron olayına benzeten Moskovitz, "Tesla'yı yakından takip etmeyen çoğu insana çılgınca geldiğimi biliyorum ama bu noktada gerçekten söylenmesi gerekiyor. Bu artık Enron. Devam edebilir ama sonunda insanlar hapse girecek" dedi.

Moskovitz'in Tesla'yı, tarihin en büyük muhasebe skandallarından birinin ardından 2001 yılında iflas eden Houston merkezli enerji ticareti ve kamu hizmeti şirketi Enron ile karşılaştırması elbette ciddi. Enron, gelirlerini %95 oranında olduğundan fazla göstermek için hileli muhasebe uygulamaları kullanmış, ancak düzenleyicilerin skandalı ortaya çıkarması yıllar almıştı. Fortune'dan Bethany McLean, Mart 2001'deki bir makalesinde Enron'la ilgili soruları gündeme getiren ilk kişi oldu ve sonuçta şirketin çöküşüne yol açtı.