Toyota RAV4'ü servislere çağırdı

Toyota'nın ABD'de geri çağırma duyurusu 2013 ile 2018 model yılları arasındaki belirli RAV4'leri kapsıyor. Toyota yaptığı açıklamada, SUV'larda kullanılan bazı yedek 12 voltluk akülerin diğerlerine göre daha küçük üst boyutlara sahip olduğunu söyledi. Şirket, tutma kelepçesinin doğru şekilde sıkılmaması halinde akünün hareket edebileceğini ve pozitif terminalin kelepçeye temas ederek kısa devre yapabileceğini söyledi.



Toyota hala bir düzeltme hazırladığını söyledi. Çözüm hazır olduğunda, bayiler tutma kelepçesini, akü tepsisini ve pozitif terminal kapağını iyileştirilmiş olanlarla değiştireceklerdir. Şirket, Aralık ayı sonuna kadar araç sahiplerini bilgilendireceğini söyledi.



Toyota, sorunun herhangi bir yangına, kazaya veya yaralanmaya neden olup olmadığını söylemekten kaçındı.