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UBS beklentilerin üzerinde net kar açıkladı

İsviçre'nın en büyük bankası UBS, beklenenden daha iyi bir ilk çeyrek net karı açıkladı.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2025 08:53

Son Güncelleme Tarihi 30 Nisan 2025 08:54

UBS 2025'in ilk çeyreğinde hissedarlara dağıtılabilir net kârını bir önceki yılın aynı dönemindeki 1,8 milyar dolardan 1,7 milyar dolara düşürdü, ancak analistlerin 1,3 milyar dolarlık ortalama tahminini aştı.

UBS, yatırım bankacılığı bölümünde, küresel piyasaların, hisse senetleri ve dövizdeki yüksek müşteri faaliyetleriyle desteklenen yıllık %32'lik gelir artışıyla rekor bir çeyrek geçirdiğini söyledi.

Ancak, geniş kapsamlı ABD gümrük tarifelerinin belirsizliği artırması nedeniyle görünüm daha sessizdi. UBS, "Küresel ticarette daha yüksek gümrük tarifeleri olasılığı, küresel büyüme ve enflasyon için önemli bir risk oluşturuyor ve faiz oranı görünümünü gölgeliyor" dedi.

UBS, küresel servet yönetimi işindeki net faiz gelirinin 2025'in ikinci çeyreğinde düşük tek haneli bir yüzde oranında düşmesini ve İsviçre işinde de benzer bir düşüş öngördü.

Banka, devam eden piyasa belirsizliğinin kurumsal anlaşmaları geciktirebileceğini de sözlerine ekledi.

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