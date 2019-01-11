Emekliye farklı maaş! 2019 emeklinin zam farkı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yapılacak zam oranı belli oldu. Emeklilerin gözü bu ay hesaplarına yatacak zamlı maaşlarına çevrildi. Peki, yapılan zamlarla en düşük emekli zam farkı ne kadar olacak? İşte emekli maaşları ile ilgili tüm detaylar!