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  • Emekliye farklı maaş! 2019 emeklinin zam farkı ne kadar olacak?

Emekliye farklı maaş! 2019 emeklinin zam farkı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 11.01.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 09:37
Emekliye farklı maaş! 2019 emeklinin zam farkı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yapılacak zam oranı belli oldu. Emeklilerin gözü bu ay hesaplarına yatacak zamlı maaşlarına çevrildi. Peki, yapılan zamlarla en düşük zam farkı ne kadar olacak? İşte emekli maaşları ile ilgili tüm detaylar!

Emekliye farklı maaş! 2019 emeklinin zam farkı ne kadar olacak?

Emekliler bu ay zamlı maaş heyecanı yaşıyor. 3 Ocak'ta zam oranları belli oldu.

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Emekliye farklı maaş! 2019 emeklinin zam farkı ne kadar olacak?

Zam oranı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 10.19, memur emeklilerinde yüzde 10.73 olurken, şimdi gözler yeni maaşlara çevrildi.

Emekliye farklı maaş! 2019 emeklinin zam farkı ne kadar olacak?

SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihleri arasında zammın yansıtıldığı yeni maaşlarını cebine koyacak.

Emekliye farklı maaş! 2019 emeklinin zam farkı ne kadar olacak?

Memur emeklileri ise ay başında maaşını zamsız olarak aldı, şimdi artışla oluşan farkın yatırılmasını bekliyor.

Emekliye farklı maaş! 2019 emeklinin zam farkı ne kadar olacak?

KİME, NE KADAR?

Ocak zammıyla birlikte emeklilerin eline geçecek parada en az 104,08 lira artış olacak.

Emekliye farklı maaş! 2019 emeklinin zam farkı ne kadar olacak?

En düşük zam farkı, esnaf emeklilerinde 147,53, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 110,01, 2000'den önce olan SSK'lılarda 168,14, 2000'den sonra emekli olan SSK'lırda 104,08, memur emeklilerinde 230,59 lira olacak.

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