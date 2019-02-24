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İlk hasat yapıldı! Kilosu 100 lira...

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Giriş Tarihi: 24.02.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 12:10
İlk hasat yapıldı! Kilosu 100 lira...

'nin birçok kesiminde kar yağışı ve etkili olurken, 'nın Datça ilçesinde badem ağaçları vermeye başladı. Yılın ilk hasadı olan çağlalar, toptan olarak 100 liradan alıcı buluyor.

İlk hasat yapıldı! Kilosu 100 lira...

'nin birçok kesiminde kar yağışı ve etkili olurken, Datça'nın Palamutbükü Mahallesi'nde badem ağaçları vermeye başladı.

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İlk hasat yapıldı! Kilosu 100 lira...

Bir yandan çiçek açan badem ağaçları ilçede görsel şölen oluştururken, diğer yandan hava sıcaklığının son günlerde 20 dereceye kadar yaklaştığı Palamutbükü'nde ise ağaçlar vermeye başladı.

İlk hasat yapıldı! Kilosu 100 lira...

Datça genelinde geçen yıl yaklaşık bin ton üretimi gerçekleşirken, bu yıl hasadın geçen yılın yarısı kadar olacağı tahmin ediliyor.

İlk hasat yapıldı! Kilosu 100 lira...

Hava şartlarının sert geçmesinden dolayı verimin düşük olduğunu belirten üreticiler, fiyatların yüksek olmasını beklediklerini dile getirdiler.

İlk hasat yapıldı! Kilosu 100 lira...

Yaklaşık bir ay hasadın devam ettiğini belirten badem üreticisi Şencan Çuhadar, "Kötü hava şartlarından dolayı mahsulümüz az. Yukarıdaki köylerde ürün yok ama Palamutbükü civarında üreticimizin yüzünü güldürecek kadar ürün var. Ürünlerimizi satmaya başladık. Geçen hafta kilosunu 100 liradan dört kilo sattık. Geçen sene bin ton gibi ürün satıldı. Bu yıl geçen senenin dörtte biri kadar olur. Bu yıl hava şartları çok kötüydü, güneş pek olmadı. Yağmur, fırtına, lodos oldukça etkiledi. Dolu da vurdu" dedi.

İlk hasat yapıldı! Kilosu 100 lira...

'nin en lezzetli bademinin Datça'da yetiştiğini belirten Hasan İrfan Şafak ise, "Çiçek zamanında çok yağmur yağdı. O çiçeklerin döllenmesini engelledi. Mahsul olmadığına göre fiyatların da yüksek olması lazım ki üreticiyi kurtarsın" diye konuştu.

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