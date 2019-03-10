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Kamuda çalışmak isteyenler dikkat! 40 bin aranıyor...

Öğretmen, sözleşmeli er, askeri personel başta olmak üzere çeşitli kademelerde 40 bine yakın personel alımı 2019'da yapılacak!

Giriş Tarihi: 10.03.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 11:22
Kamuda çalışmak isteyenler dikkat! 40 bin memur aranıyor...

Öğretmen, sözleşmeli er, askeri personel başta olmak üzere çeşitli kademelerde 40 bine yakın personel alımı 2019'da yapılacak.

Kamuda çalışmak isteyenler dikkat! 40 bin memur aranıyor...

40 bine yakın personel alımı 2019'da yapılacak. Bakanlıkların büyük alımlarının yanı sıra yüzlerce pozisyon ve kadro için de ilanlara çıkıldı.

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Kamuda çalışmak isteyenler dikkat! 40 bin memur aranıyor...

Tüm bu ilanlar Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanıyor.

Kamuda çalışmak isteyenler dikkat! 40 bin memur aranıyor...

Buna göre kamuya alınacak personel sayısı ve başvuru süreçleri de belli oldu. MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 13 bin sözleşmeli er alımı yapılacak.

Kamuda çalışmak isteyenler dikkat! 40 bin memur aranıyor...

İçişleri Bakanlığı da Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin 40 erkek, 335 kadın olmak üzere toplam 3 bin 375 jandarma alımı yapacak.

Kamuda çalışmak isteyenler dikkat! 40 bin memur aranıyor...

Ön başvurular, "vatandas. jandarma.gov.tr" adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılabilecek.

Kamuda çalışmak isteyenler dikkat! 40 bin memur aranıyor...

Başvurular, 13 Mart'a kadar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da bu yıl ilk etapta 20 bin öğretmen alacak.

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