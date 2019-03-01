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Kar kalınlığı 169 santime ulaştı! Tatilciler akın etti...

DHA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 01.03.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 15:34
Kar kalınlığı 169 santime ulaştı! Tatilciler akın etti...

'da bir haftadır etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 169 santimetreye ulaştı.

Kar kalınlığı 169 santime ulaştı! Tatilciler akın etti...

Tatilciler sezon sonuna doğru yağan karın keyfini çıkarmak için 'a akın etti.

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Kar kalınlığı 169 santime ulaştı! Tatilciler akın etti...

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan 'da kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.

Kar kalınlığı 169 santime ulaştı! Tatilciler akın etti...

Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesinde kar kalınlığı 169 santimetreye ulaştı.

Kar kalınlığı 169 santime ulaştı! Tatilciler akın etti...

Yağan karın keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabncı tatilciler de 'a akın etti,

Kar kalınlığı 169 santime ulaştı! Tatilciler akın etti...

Tatilcilerin kayak ve snowboard yaptığı 'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 11, en yüksek 2 derece olarak ölçüldü.

Kar kalınlığı 169 santime ulaştı! Tatilciler akın etti...

Bu yıl kar yağışının diğer yıllara oranla fazla olması nedeniyle 'da sezonun uzaması bekleniyor.

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