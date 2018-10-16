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'' hasadı başladı!

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Giriş Tarihi: 16.10.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 16:40
'Kırmızı altın' hasadı başladı!

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Dünya Miras Kentinin ı ' projesi kapsamında safran hasadı etkinliği düzenlendi

'Kırmızı altın' hasadı başladı!

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Sosyal Kalkınma Mali Destek Destek Programı kapsamında desteklenen "Dünya Miras Kentinin ı " projesi kapsamında, safran ekim ve söküm makinesi tanıtımı ile safran hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

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'Kırmızı altın' hasadı başladı!

Yukarı Çiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait tarlasında düzenlenen etkinlikte konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

'Kırmızı altın' hasadı başladı!

Şehirlerin önemli değerleri olduğunu, Karabük'ün de değerinin olduğunu ifade eden Çeber, 2000'li yıllarda üretiminin bitme noktasında olduğunu, son yıllarda üretimin arttığını belirtti.

'Kırmızı altın' hasadı başladı!

Yeni bir hareket başlatıldığını aktaran Çeber, a hep birlikte sahip çıkılacağını, üretimini artıracak her şeyin yapılacağını kaydetti.

'Kırmızı altın' hasadı başladı!

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, Vali Çeber, Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer ile diğer protokol üyelerine, ekim ve söküm makinesi tanıtıldı.

'Kırmızı altın' hasadı başladı!

Saraçoğlu ve diğer protokol üyeleri, tarlasında incelemede bulunurken, öğrenci ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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