'Kırmızı altın' hasadı başladı!

Safranbolu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Sosyal Kalkınma Mali Destek Destek Programı kapsamında desteklenen "Dünya Miras Kentinin Kırmızı Altını Safran" projesi kapsamında, safran ekim ve söküm makinesi tanıtımı ile safran hasadı etkinliği gerçekleştirildi.