Milyonluk araçlar günden güne çürüyor! Değeri dudak uçuklatıyor...

"BURADA 10 MİLYON LİRAYA YAKIN EDECEK ARAÇ VAR"



Depolarında şu anda 600 araç, yaklaşık 2 bine yakın da motosiklet bulunduğunu vurgulayan Kuş, "Bunları 7 gün 24 saat koruyor ve güvenliğini sağlıyoruz. Burada maddi anlamda 10 milyon liraya yakın edecek araçlar var. Bu servet devlet için de çok önemli. Bu araçlar yeniden geri trafiğe çıksa her şekilde fayda sağlayacak bir durum ama bu araçların yeniden dönmesi için bir şeylerin yapılması gerekiyor. Böyle durması hem mal sahibine hem bize hem de devletimize sıkıntı oluşturuyor. Bunun devamının da sağlanmasını istiyoruz. Ancak sürecin devam etmesinde sıkıntılar yaşanıyor. Burada lüks araçlar var, hurda araçlar. Burada sürekli dönüşüm sağlansa çok güzel olacak. Biz düzenli bir şekilde çalışıyoruz. Biz bunun için koruma görevini üstlenmişiz, bundan sonrası inşallah devletimize, vatandaşlarımıza ait. Eğer gerisini yaparlarsa biz de seviniriz onlar da mutlu olur, sonuçta ülkemiz kazanır. Dışarıdan hurdalık diye tabir ettiğimiz yerde aslında servet yatıyor. Burada belki artık vatandaşlarımızın unuttuğu araçları, motorları vardır. Biz eğer varsa böyle bir durum gelsinler durumunu öğrensinler, geri alabilecek durumları varsa geri alsınlar. Devletimiz de bu arabalarla ilgili oluşturulan dosyaları bir an önce çözüme kavuşturup, dosyaların sonuçlarının beklenmemesi gerekiyor. Burada 15-20 yıllık motor, araba mevcut. Zaten bunca yıl duran araçlar artık araç şeklinden çıkıyor. 15 yıllık süreçte araç durduğu yerde çürüyor. Bu araçlar hızlı bir şekilde olur" şeklinde konuştu.