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  • Ocak ayında emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2019'da en düşük emekli maaşı!

Ocak ayında zammı ne kadar olacak? İşte 2019'da en düşük !

Milyonlarca ocak zammı için günlerce bekledi. için oranları 3 Ocak'ta belli oldu. Peki ile taban maaşlar ne kadar oldu? ne kadar oldu? ve arasındaki fark ne kadar oldu? ne kadar fark alacak? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde!

Giriş Tarihi: 12.01.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 10:51
Ocak ayında emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2019'da en düşük emekli maaşı!

Milyonlarca emeklinin beklediği ve için Ocak ayında yapılacak oranı belli oldu. ve zamlı maaşları, ise farkları için gün sayıyor. Peki, bu aydan itibaren en düşük maaşı; memur, esnaf ve 2000'den önce emekli olan SSK'lılar için ne kadar olacak? İşte tüm detaylar!

Ocak ayında emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2019'da en düşük emekli maaşı!

Milyonlarca Ocak zammına kavuşuyor. oranlarının belli olmasının ardından, emeklilerin gözü yeni maaşlara çevrildi.

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Ocak ayında emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2019'da en düşük emekli maaşı!

SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 10.19 zammın yansıtıldığı maaşları, de yüzde 10.73 artışın getirdiği farkını almak için gün sayıyor.

Ocak ayında emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2019'da en düşük emekli maaşı!

EN AZ 104 LİRA

Ocak zammıyla birlikte emeklilerin eline geçecek parada en az 104,08 lira artış olacak.

Ocak ayında emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2019'da en düşük emekli maaşı!

Zammın yansıtılmasıyla ek ödeme dahil en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı bin 447 lira 77 kuruştan bin 595 lira 30 kuruşa çıktı.

Ocak ayında emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2019'da en düşük emekli maaşı!

Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 79 lira 58 kuruş olan en düşük aylık bin 189 lira 59 kuruşa yükselirken, memur emeklilerinde taban aylık 2 bin 149 liradan 2 bin 379 lira 60 kuruşa ulaştı.

Ocak ayında emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2019'da en düşük emekli maaşı!

En düşük aylık SSK emeklilerinde ise 2000'den önce olanlarda bin 650 lira 4 kuruştan bin 818 lira 18 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 lira 40 kuruştan bin 125 lira 48 kuruşa yükseldi.

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