Ocak ayında emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2019'da en düşük emekli maaşı!

Milyonlarca emekli ocak zammı için günlerce bekledi. Emekli maaşı için zam oranları 3 Ocak'ta belli oldu. Peki emekli zammı ile taban maaşlar ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisi arasındaki fark ne kadar oldu? Memur emeklisi ne kadar fark alacak? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde! Milyonlarca emeklinin beklediği SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisi için Ocak ayında yapılacak zam oranı belli oldu. SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşları, memur emeklileri ise farkları için gün sayıyor. Peki, bu aydan itibaren en düşük emekli maaşı; memur, esnaf ve 2000'den önce emekli olan SSK'lılar için ne kadar olacak? İşte tüm detaylar! Milyonlarca emekli Ocak zammına kavuşuyor. Zam oranlarının belli olmasının ardından, emeklilerin gözü yeni maaşlara çevrildi. SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 10.19 zammın yansıtıldığı maaşları, memur emeklileri de yüzde 10.73 artışın getirdiği zam farkını almak için gün sayıyor. EN AZ 104 LİRA Zammın yansıtılmasıyla ek ödeme dahil en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı bin 447 lira 77 kuruştan bin 595 lira 30 kuruşa çıktı. Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 79 lira 58 kuruş olan en düşük aylık bin 189 lira 59 kuruşa yükselirken, memur emeklilerinde taban aylık 2 bin 149 liradan 2 bin 379 lira 60 kuruşa ulaştı. En düşük aylık SSK emeklilerinde ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 650 lira 4 kuruştan bin 818 lira 18 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 lira 40 kuruştan bin 125 lira 48 kuruşa yükseldi.