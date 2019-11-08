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Rus turistte tüm zamanların rekoru

'nin önemli turizm merkezlerinden 'da, bu yılın 1 Ocak-31 Ekim döneminde 5 milyon 414 bin 602 ağırlanarak tüm zamanların rekoru kırıldı.

AA Ekonomide Bugün
Giriş Tarihi: 08.11.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 11:49
Rus turistte tüm zamanların rekoru

Antik kentleriyle konuklarını tarihte yolculuğa çıkaran, deniz, kum ve güneşiyle büyüleyen, güzel koyları, kanyonları, mağaraları ve şelaleleriyle cazibe merkezi olan , milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.

Rus turistte tüm zamanların rekoru

Turistlerin ilk tercihleri arasında yer alan , ağırladığı konuk bakımından da rekorlarla anılıyor.

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Rus turistte tüm zamanların rekoru

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Havalimanı verilerinden derlediği bilgiye göre, 1 Ocak-31 Ekim 2019'da kente gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artış kaydedildi.

Rus turistte tüm zamanların rekoru

'ya, bu yıl 31 Ekim'e kadar 14 milyon 136 bin 150 yabancı turist geldi. Günlük ve aylık bazda gelen turist sayısında tüm zamanların rekorlarının kırıldığı kenti, en çok Rus turistler ziyaret etti.

Rus turistte tüm zamanların rekoru

Geçen sene toplamda 4 milyon 801 bin, 1 Ocak-31 Ekim döneminde ise 4 milyon 681 bin 299 Rus turistin ziyaret ettiği 'ya, bu yılın aynı döneminde Rusya'dan 5 milyon 414 bin 602 ziyaretçi geldi.

Rus turistte tüm zamanların rekoru

RUSLARDAN CİDDİ TALEP VAR

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, sektör için Rusya'nın önemli bir kaynak pazar olduğunu söyledi.

Rus turistte tüm zamanların rekoru

bakımından otellerde halen doluluk yaşandığını belirten Atmaca, Rus misafir sayısının her geçen yıl arttığını bildirdi.

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