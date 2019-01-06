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  • SSK emeklisi 1.818 lira memur emeklisi 2.379 lira bağ-kur emeklisi 1.595 lira... İşte güncel emekli maaşları!

1.818 lira 2.379 lira 1.595 lira... İşte güncel !

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranları belli oldu! Peki güncel ne kadar oldu? Zamlı kaç liraya yükseldi? İşte ile birlikte , ve maaşları!

Giriş Tarihi: 06.01.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 06.01.2019 10:19
SSK emeklisi 1.818 lira memur emeklisi 2.379 lira bağ-kur emeklisi 1.595 lira... İşte güncel emekli maaşları!

Emeklilerin Ocak'tan itibaren alacakları zam oranları belli oldu. 2000 öncesinde emekli olan bir SSK'lı en az 1.818 lira 18 kuruş maaş alacak. Emekli Sandığı emeklisinin en düşük maaşı ise 2.379 lira 60 kuruş olacak. İşte güncel !

SSK emeklisi 1.818 lira memur emeklisi 2.379 lira bağ-kur emeklisi 1.595 lira... İşte güncel emekli maaşları!

Milyonlarca emeklinin 2019 yılının ilk 6 ayında alacağı yeni maaşlar ve zam oranları belli oldu.

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SSK emeklisi 1.818 lira memur emeklisi 2.379 lira bağ-kur emeklisi 1.595 lira... İşte güncel emekli maaşları!

Enflasyonun açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.19 oranında zam yapılırken memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 10.73 olarak belirlendi.

SSK emeklisi 1.818 lira memur emeklisi 2.379 lira bağ-kur emeklisi 1.595 lira... İşte güncel emekli maaşları!

Böylece memur emeklileri hem yüzde 4 toplu sözleşme zammı alacaklar, hem de 6.73 oranındaki enflasyon farkından yararlanaklar. Bu oranlar Ocak ayı itibariyle maaşlara uygulanmaya başlayacak.

SSK emeklisi 1.818 lira memur emeklisi 2.379 lira bağ-kur emeklisi 1.595 lira... İşte güncel emekli maaşları!

YENİ ZAMLI MAAŞ

Böylece 2000 öncesi emekli olmuş bir SSK'lının en düşük maaşı 1.818 lira 18 kuruşa çıkarken 2000 sonrası emekli olan SSK'lının en düşük maaşı 1.125 lira 48 kuruş olarak ödenecek.

SSK emeklisi 1.818 lira memur emeklisi 2.379 lira bağ-kur emeklisi 1.595 lira... İşte güncel emekli maaşları!

Bağ- Kur'lu esnaf emeklisinin en düşük maaşı ise 1.595 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

SSK emeklisi 1.818 lira memur emeklisi 2.379 lira bağ-kur emeklisi 1.595 lira... İşte güncel emekli maaşları!

Memur emeklilerinde ise en düşük maaş diğerlerine göre daha yüksek oluyor.

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