SSK emeklisi 1.818 lira memur emeklisi 2.379 lira bağ-kur emeklisi 1.595 lira... İşte güncel emekli maaşları!

Emeklilerin Ocak'tan itibaren alacakları zam oranları belli oldu. 2000 öncesinde emekli olan bir SSK'lı en az 1.818 lira 18 kuruş maaş alacak. Emekli Sandığı emeklisinin en düşük maaşı ise 2.379 lira 60 kuruş olacak. İşte güncel emekli maaşları!