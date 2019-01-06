SSK emeklisi 1.818 lira memur emeklisi 2.379 lira bağ-kur emeklisi 1.595 lira... İşte güncel emekli maaşları!

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranları belli oldu! Peki güncel emekli maaşları ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı kaç liraya yükseldi? İşte emekli zammı ile birlikte ssk emeklisi, bağ-kur emeklisi ve memur emeklisi maaşları! Emeklilerin Ocak'tan itibaren alacakları zam oranları belli oldu. 2000 öncesinde emekli olan bir SSK'lı en az 1.818 lira 18 kuruş maaş alacak. Emekli Sandığı emeklisinin en düşük maaşı ise 2.379 lira 60 kuruş olacak. İşte güncel emekli maaşları! Milyonlarca emeklinin 2019 yılının ilk 6 ayında alacağı yeni maaşlar ve zam oranları belli oldu. Enflasyonun açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.19 oranında zam yapılırken memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 10.73 olarak belirlendi. Böylece memur emeklileri hem yüzde 4 toplu sözleşme zammı alacaklar, hem de 6.73 oranındaki enflasyon farkından yararlanaklar. Bu oranlar Ocak ayı itibariyle maaşlara uygulanmaya başlayacak. YENİ ZAMLI MAAŞ Bağ- Kur'lu esnaf emeklisinin en düşük maaşı ise 1.595 lira 30 kuruş olarak belirlendi. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş diğerlerine göre daha yüksek oluyor.