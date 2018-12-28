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Yaz kış farketmiyor! Turistler akın etti!...

AA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 15:41
Yaz kış farketmiyor! Turistler akın etti!...

Yıllık 400 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan Düden Şelalesi, büründüğü renkler ve gürül gürül akan suyuyla büyülüyor

Yaz kış farketmiyor! Turistler akın etti!...

Turizmin başkenti 'da her yıl 400 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği , renk cümbüşü ve gürül gürül akan suyuyla turistlerin yaz kış gözdesi.

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Yaz kış farketmiyor! Turistler akın etti!...

kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan şelaleyi, Çin'den Japonya'ya, Filistin'den Rusya'ya, Amerika'dan Almanya'ya farklı ülkelerden binlerce ziyaret ediyor.

Yaz kış farketmiyor! Turistler akın etti!...

Yazın serinlemek, doğayla baş başa kalmak için çok tercih edilen , kışın da misafirlerine iyi geliyor.

Yaz kış farketmiyor! Turistler akın etti!...

Sonbaharın turuncu, yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl renklerinin bir cümbüşe çevirdiği şelalede hatıra fotoğrafı çektirenler, ırmağın kenarında saatlerce oturup, bu eşsiz güzellikleri izlemenin keyfini çıkarıyor.

Yaz kış farketmiyor! Turistler akın etti!...

Şelalenin de içinde yer aldığı tabiat parkında merdivenlerle tırmanan turistler, mağarada da güzel zaman geçiriyor.

Yaz kış farketmiyor! Turistler akın etti!...

"ŞELALEYİ HEP FOTOĞRAFLARDA GÖRMÜŞTÜM"

Almanya'dan tatil için 'ya gelen ziyaretçilerden Hakan Bozdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'nin fotoğraflardaki kadar güzel olduğunu belirterek, şehirde böyle bir güzelliğin bulunmasının ilginç olduğunu söyledi.

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