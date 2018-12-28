Yaz kış farketmiyor! Turistler akın etti!...

"ŞELALEYİ HEP FOTOĞRAFLARDA GÖRMÜŞTÜM"

Almanya'dan tatil için Antalya'ya gelen ziyaretçilerden Hakan Bozdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düden Şelalesi'nin fotoğraflardaki kadar güzel olduğunu belirterek, şehirde böyle bir güzelliğin bulunmasının ilginç olduğunu söyledi.