Yaz gecelerinin kabusu sona eriyor: Sivrisinekleri anında kaçıran mucize yöntem! Meğer yüzyıllardır kullanılıyormuş…

Her derde deva adaçayı, yaz aylarında sivrisineklerden kurtulmak için de kullanılıyor, hem de yüzyıllardır. Sivrisineklerden kurtulmak için doğal yöntemlere başvuranlar adaçayı yöntemini deneyerek yaz gecelerinin keyfini doyasıya yaşayabilirler. Kaşıntı, alerji ve kızarıklığa sebep olan sivrisinekleri uzaklaştırmak için bir tutam adaçayı ve kibrit yetiyor da artıyor. Nasıl mı? Her derde deva olan adaçayını kullanarak.