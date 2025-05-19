Giriş Tarihi: 19.05.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
15:00
Yaz gecelerinin kabusu sona eriyor: Sivrisinekleri anında kaçıran mucize yöntem! Meğer yüzyıllardır kullanılıyormuş…
Sıcaklıkların artmasıyla birlikte sivrisinekler uyanıyor... Yaz keyfine gölge düşüren sivrisineklerden kurtulmak için çözüm arayanlara müjde! Yüzyıllardır kullanılan yöntemlerle hem doğal hem de etkili bir şekilde sivrisinekleri uzaklaştırmak isteyenler adaçayından yardım alabilirler. Hemen her evde bulunan adaçayını yakarak yaz gecelerinin minik kabusu sivrisineklere açık havada bile elveda diyebiliriz.