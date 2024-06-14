CANLI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM || 14 Haziran bugün gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Piyasalardaki hareketlilik sonrası canlı altın fiyatları yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Haftaya hareketli bir giriş yapan altının gramı bugün 2.408 TL'den işlem görüyor. 14 Haziran bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları gündemdeki yerini aldı. Peki, 14 Haziran 2024 tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, piyasadan canlı rakamlar…