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CANLI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM || 14 Haziran bugün gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 08:22
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
08:22
CANLI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM || 14 Haziran bugün gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları yeni güne rotasını yukarı kırarak başladı. Altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi. Yatırımını bu sarı metalden yana tercih eden vatandaşlar kuyumcu ve Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatını sorguluyor. Gram altın bugün 2.408 TL'den işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 14 Haziran 2024 canlı rakamlar…