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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM || 14 Haziran bugün gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 08:22 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 08:22

CANLI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM || 14 Haziran bugün gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yeni güne rotasını yukarı kırarak başladı. Altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi. Yatırımını bu sarı metalden yana tercih eden vatandaşlar kuyumcu ve Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatını sorguluyor. Gram altın bugün 2.408 TL'den işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 14 Haziran 2024 canlı rakamlar…

CANLI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM || 14 Haziran bugün gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Piyasalardaki hareketlilik sonrası canlı altın fiyatları yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Haftaya hareketli bir giriş yapan altının gramı bugün 2.408 TL'den işlem görüyor. 14 Haziran bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları gündemdeki yerini aldı. Peki, 14 Haziran 2024 tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, piyasadan canlı rakamlar…

CANLI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM || 14 Haziran bugün gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.408,90
SATIŞ(TL) 2.409,28

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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.919,00
SATIŞ(TL) 3.989,00

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CANLI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM || 14 Haziran bugün gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 15.994,00
SATIŞ(TL) 16.242,00

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CANLI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM || 14 Haziran bugün gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.304,75
SATIŞ(USD) 2.305,45

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