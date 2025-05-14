Espressolab Öğrenci Yönetim Kurulu platformu hayata geçirildi

Espressolab ve Youthall işbirliğiyle başlatılan 'Öğrenci Yönetim Kurulu' platformuyla gençlerin kariyer yolculuklarına destek olunması amaçlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üçüncü nesil kahve markalarından Espressolab, genç yeteneklerin kariyer yolculuklarına ilham vermek ve onların yaratıcı gücünden beslenmek amacıyla 1,5 milyonu aşkın kullanıcıyı bünyesinde barındıran kariyer platformu Youthall ile işbirliğine imza attı.

Bu kapsamda 'Espressolab Öğrenci Yönetim Kurulu' adıyla hayata geçirilen platform, gençlerle düşünen, üreten ve onların fikirlerini iş süreçlerine entegre eden bir yapı haline gelmeyi hedefliyor.

Kariyer odaklı bir ekosistem olarak diğer klasik istihdam platformlarından ayrılan Youthall, gençlerin odağında bulunan markalarla onları buluşturarak şirketlerin en iyi yeteneklere ulaşmasını, gençlerin ise hayallerindeki firmaya ulaşmak için kendisini geliştirmesine olanak sağlıyor.

Projesine geçen yıl eylülde başlanan Espressolab Öğrenci Yönetim Kurulu, gençlerin yaratıcı fikirlerini Espressolab çatısı altında değerlendirerek, markayla bağlarını güçlendirmeyi ve kariyer yolculuklarında onlara destek olmayı hedefliyor.

Espressolab Öğrenci Yönetim Kurulu'nda, Bahçeşehir, Boğaziçi, İstanbul, İstanbul Teknik, Koç, Sabancı ve Yıldız Teknik üniversiteleri gibi köklü eğitim kurumlarının çeşitli bölümlerinde okuyan öğrenciler yer alıyor.

Eylül ayında başvuruları açılan programa, kısa sürede 3000'in üzerinde başvuru gerçekleşti. Değerlendirmeler sonucunda, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde farklı disiplinlerde eğitim gören öğrenciler, Espressolab'in satıştan pazarlamaya, insan kaynaklarından marka yönetimine kadar birçok farklı birimini temsilen göreve başladı.

İLK TOPLANTI DÜZENLENDİ

Espressolab Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen platformun ilk kurul toplantısına, markanın kurucusu Esat Kocadağ ile Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü (CMO) Ersin Kefeli katıldı. Öğrencilerle fikir alışverişi yapılan toplantıda, kurul üyeleri, gençleri, birer marka temsilcisi olmanın yanı sıra Espressolab'in geleceğini şekillendirecek yaratıcı aktörler olarak konumlandırdı.

Espressolab Öğrenci Yönetim Kurulu, markanın gençlik iletişiminde pazarlamanın yanı sıra kültür, sanat ve sosyal sorumluluk ekseninde varlık gösteriyor. Kurulun yaygınlaştırılması ve Türkiye genelindeki üniversitelerde, aktif bir gençlik ağına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Avrupa'nın önde gelen kahve deneyim merkezlerinden Merter Roastery'de gençlere yoga ve pilates gibi fiziksel aktivitelerden tiyatro ve sanat atölyelerine kadar geniş bir yelpazede ücretsiz etkinlikler sunan Espressolab, bu alanlarda da gençlerin kültürel ve bireysel gelişimini destekleyerek sürdürülebilir ve üretken bir ilişki kurmayı hedefliyor.

'GENÇLİK BİZİM İÇİN BİR YOL ARKADAŞI'

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Espressolab Kurucusu Kocadağ, bugünün üniversite öğrencilerinin, yarının karar vericileri, yaratıcıları ve girişimcileri olacağını hatırlattı.

Kocadağ, 'Biz, bu potansiyelin farkındayız ve onlara alan açarak, markamızı yalnızca bir kahve deneyiminden öteye taşımak istiyoruz. Gastronomiden mimariye, pazarlamadan satın almaya birçok birimimizde gençlerin bakış açılarını en doğru şekilde yansıtarak, toplumsal etkisi olan bir ekosisteme dönüştürmek istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bu sürecin kendilerine katacağı yaratıcı dinamizm, yenilikçi bakış açısı ve toplumsal etki odağının, markalarının bugünü ve geleceği için en değerli sermaye olduğuna değinen Kocadağ, şunları kaydetti:

'Gençlik, bizim için, birlikte öğrenmek, üretmek ve dönüşmek istediğimiz bir yol arkadaşı. Bu kurul, gençlerle attığımız bir gelecek adımı. Hayallerine alan açtığımız, onların sözüne kulak verdiğimiz bir topluluğu birlikte inşa etmekten mutluluk duyuyor, 21. yüzyılın en güçlü yetenek köprüsünü kuruyoruz.'

Ersin Kefeli de projeye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarına değinerek, gençlerle kurdukları bağın temelinde, yeni nesil tüketici profilini hedef kitle olarak görmek yerine onları dinleyen, anlayan ve sürece aktif olarak dahil eden bir yapı kurabilmenin kritik bir rol oynadığına inandığını aktardı.

Öğrenci Yönetim Kurulunun ortaya çıkışının, bu bakış açısını yansıttığına işaret eden Kefeli, 'Gençlerden aldığımız içgörülerle şekillenen, onların hayal gücü ve enerjisiyle zenginleşen bir marka olmanın, bizi geleceğe taşıyacak en güçlü yol olduğunun farkındayız. Her bir öğrencimizin markamızın farklı fonksiyonlarını temsil etmesi, onları yalnızca bir iletişim kanalı olarak değil, aynı zamanda stratejik bir paydaş olarak gördüğümüzün somut bir göstergesi.' değerlendirmesinde bulundu.