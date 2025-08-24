Çocukları ‘küçük kadın’ gibi giydırmeyin!

Sosyal medyada bir anne 4 yaşındaki kızına kıyafet alırken mağazaların ürettiği çocuk kıyafetlerine isyan etti. Küçük kız çocuklarına 'kadın kıyafetleri' giydirilme girişiminin neden olduğunu anlayamadığını söyleyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine sanat dünyasından isimler annenin feryadına sessiz kalmadı. Sinan Akçıl, Burcu Kara, İsmail Özkan, Nefise Karatay, İlkin Tüfekçi, Ayşegül Yıldız bu konu hakkında görüşte bulundu. Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, "Umarım mağazalar eski çizgilerine döner" diye dert yanarken, İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız da, "Kızıma kıyafet alırken çok zorlanıyorum. Çocuklar için yaşına uygun kıyafetler ne yazık ki yok" yorumunu yaptı.

Ünlü model Nefise Karatay, ebeveyn olmanın sorumluluk sahibi olmayı gerektirdiğine dikkat çekerek, "Çocuk belli bir yaştan sonra kendi istediğini seçip giymek istiyor. Bu yüzden sizin bu kontrolü o satın alma sırada göstermeniz önemli" dedi. Türk Sanat müziği sanatçısı İsmail Özkan ise en sert tepki gösteren isimlerden. "Bir baba olarak susamam" diyen Özkan, "Mağazalarda, vitrinlerde gördüğüm çocuk kıyafetleri... Çocuğun değil, yetişkinin gözüne hitap eden; masumiyeti değil, tüketimi kışkırtan tasarımlar" diye konuştu. İlkin Tüfekçi ise, "Zamanı gelince giyeceği kıyafetleri küçükken giymesi bana çok sempatik gelmiyor" dedi. İşte sanatçıların görüşleri..



İpek Açar:

Herkes kendi yaşına uygun kıyafetler giymeli

Burada ebeveynlerin bilinçli olması önemli... Çünkü tüketimin arz-talep dengesinde ilerlediğini düşünürsek 0-5 yaş kıyafetlerde tercihleri ona göre yönlendirdiğimizde o ürünler de rafa kalkmış olacaktır. Her yaşın kendi güzelliği var. Çocukların çocuk yaşta olması, gençlerin genç yaşta olması yetişkinlerin kendi yaşında giyinmesi, hal ve tavırlarda olması çok güzel...

İsmail Özkan:

Bir baba olarak susamam

Sanatçılar sadece şarkılarıyla değil, davranışlarıyla da örnek olmalı. Bazı konserler vardır ki, sahne şovları çocuklar için uygun değildir; işte o yüzden yaş sınırlamaları gereklidir. Çünkü ben inanıyorum ki, her yaştan insanın güvenle ve keyifle katılabileceği etkinlikler, toplumun ortak huzurunu besler. Bugün karşıma çıkan şu manzara ise beni bir kez daha derinden yaraladı. Mağazalarda, vitrinlerde gördüğüm çocuk kıyafetleri... Çocuğun değil, yetişkinin gözüne hitap eden; masumiyeti değil, tüketimi kışkırtan tasarımlar. İşte bu noktada, bir baba olarak da, bir sanatçı olarak da susamam. Çocuk; çocuk gibi giyinmeli, çocuk gibi yaşamalı. Çocukluğun rengi pastel olmalı, çiçek kokmalı, bahar esintisi gibi hafif olmalı. Onu yetişkin dünyasının gölgesine hapsetmek, küçücük kalplerin şarkısını susturmaktır. Benim için sahne, sadece notaların buluştuğu bir yer değildir; aynı zamanda bir sorumluluk alanıdır. Nasıl ki bir konserimde çocukların varlığını düşünmeden sahnede adım atamıyorsam, moda endüstrisi de çocukların varlığını düşünmeden ürün tasarlamamalıdır. Sanat, insan ruhunu güzelleştirmek içindir; moda da çocuğun ruhunu incitmemelidir. Ben kızımı büyütürken şunu öğrendim: Asıl sanat, çocukların gözlerindeki ışığı söndürmemek; asıl eser, onların masumiyetini koruyabilmektir. Bizim görevimiz onları tüketimin rüzgârına savurmak değil, güvenle büyütecek bir gölge olmaktır. O yüzden tekrar ediyorum: Çocuklarımızın masumiyetine dokunmayın. Onları ne sahnelerde uygunsuz şovlarla, ne de vitrinlerde hoyrat kıyafetlerle yaralamayın. Çünkü çocuk, bizim en kutsal emanetimizdir; onların yarınlara umutla bakabilmesi, bizim bugün verdiğimiz kararlarla mümkün olacak.

Ayşegül Yıldız:

Kızıma kıyafet alırken çok zorlanıyorum

Çocuklar için yaşına uygun kıyafetler ne yazık ki yok. Hem kendi kızıma kıyafet alırken, hem de yakınlarıma hediye alacakken zorlanıyorum. Normal kıyafet alsan bakıyorum hepsi kadın kadın. O yüzden genelde spor kıyafetler alıyoruz. Yaşına en uygun bulduğumuz ve rahat olan onları almaya gayret ediyoruz.



Burcu Kara:

Her gördüğüm gençle konuşmak istiyorum

Çetrefilli bir konu... Kocaman kadınlar crop ya da kısa şort giymiyor öncelikle. Yeni neslin üniforması onlar. Ha şık mı bence değil. Ama genç kızlar yaşını büyüten ve çok erken olan makyajlar, estetikler yapıyorlar ki asıl sorun bu bence. İleride pişman olacakları müdahaleler, mükemmel olmak fikri çok tehlikeli. Ben her gördüğüm genç arkadaşımı karşıma alıp konuşmak isterim inanın bu konuyu ama o da zor. İnsan kendi çocuklarına bile söz geçiremiyor. Bir yere kadar karışıp konuşabiliyorsun o noktayı aşınca başka sorunlar ortaya çıkıyor çünkü... Saygıyı yitirmeden, kişilik haklarına girmeden, sabırla iletişim kurmaya çalışıyorum. İstismar deyince de o bir insanın ruhunda varsa bebeğenişe yapabiliyor maalesef. Bu konuda karşı tarafın kıyafetine dikkat etmesi gerektiğini düşünmek de ayrı üzücü bir durum. Herkesin kişisel ahlakının bekçisi olmasını ve herkesin kendiyle ilgilenmesini dilerim.

Nefise Karatay:

Kontrolü elden bırakmamak lazım

Sonuçta o kıyafetleri alan biziz, biz de yaşına uygun kıyafetler alıyoruz o içlerinden seçip giyiyor dolayısıyla kadın gibi giyinmiyor. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki çocuk belli bir yaştan sonra kendi istediğini seçip giymek istiyor bu yüzden sizin bu kontrolü o satın alma sırada göstermeniz önemli olan. Aksi halde çocuğun gelişiminde baskıcı olursunuz mesele baskı yapmak değil kontrolü elden bırakmamak ve onu doğru yönlendirmek önemli.

Sinan Akçıl:

Umarım mağazalar eski çizgilerine döner

4-5 yaş reyonlarının değişen haline ben de şahit olmaya başladım. Ve bu çok üzücü... Üzücü olmasından daha çok 'kaygı verici' bir durum... "Küçük kadınlar yaratılmak isteniyor belki imaj olarak ama her yaş kendi içinde güzel... 4 yaşında 5 yaşında 6 yaşında yavruların olduğundan büyük ve yaşlarından büyük giydirilmesi kesinlikle doğanın kanununa aykırı bir durumdur. Umarım büyük mağazalar eski çizgilerine bir an önce geri döner ve biz ileride psikolojisi bozulmuş, çocukluğunu çocuk gibi yaşayamamış evlatlarla karşılaşmak yerine, ayakları yere sağlam basan ve ne kadar saf, naif bir çocukluk geçirdiğini hatırlayan bir nesle sahip oluruz.



İlkin Tüfekçi:

Çocuklara yetişkin tarzı kıyafetler yapılması çok yanlış

Son dönemde alışveriş merkezine uğradığımda çocuk standlarına denk geldikçe dikkatimi çeken şu ki ; artık yetişkin tasarımların çocuk versiyonları yapılıyor. Bence çocuk, çocuk kıyafetleri ile daha güzel... Zamanı gelince giyeceği kıyafetleri küçükken giymesi bana çok sempatik gelmiyor. Her şey yaşında ve zamanında daha güzel...