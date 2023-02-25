Bir de onların gözünden bakın! Çizdiği resimler çocukların ruh halini ele veriyor





YAŞA GÖRE İFADE EDİŞ ŞEKLİ DEĞİŞEBİLİR

Diğer taraftan çocukların çizdiği resimler size ruh hali hakkında bilgiler verecektir. Peki, çizilen resimleri nasıl okumak gerekir? Yanıtını Aleyna Nazlıcan Aday'dan aldık. "Öncelikle çocukların resimlerini doğru analiz edebilmemiz için onların hikayesini bilmemize ihtiyaç vardır. Gelişim görevlerini başarılı bir şekilde tamamlamış mı, anne ve babasıyla hangi bağlanma stiline sahip, daha önce onu zorlayacak bir olaya maruz kalmış mı, travma etkisi yaratacak bir durumu deneyimlemiş mi? Bu soruların cevapları bizim için önemli çünkü yaşanılan deprem çocukların geçmişteki var olan travmalarını da tetiklemiş olabilir. Çocuk belki şu anki depremi birincil olarak deneyimlemedi sadece şahit oldu, haberlerde görmüş olabilir ancak onun öncesinde bir trafik kazası, sevdiği kişinin ölümü gibi travmatik olayları yaşaması bile yaşamadığı depreme karşı da semptom geliştirmesine neden olabilir. Ruh sağlığı uzmanı olarak çocukların varsa ebeveynlerini dinleyebilir veya çocuklardan kendi hikayelerini anlatmalarını isteyebiliriz. Ancak bazı çocuklar yaş döneminin de özelliği olarak hayat hikayesini anlatabilecek olgunluğa erişememiş olabilir. Bizler her ihtimali düşünerek, projektif teknikler kullanarak çizdiği resimlerden onları tanımaya çalışmalıyız. Resimler çocukların hissettiği duyguları, var olan düşüncelerini, yapmak istedikleri veya yaptıkları davranışları ifade edebildikleri bir kanaldır. Travma sonrası çocuklar hayalle gerçeği ayırt etmekte güçlük çekebilir, konuşmayı reddedebilirler. Hazır olana kadar sözel iletişim kurmak için zorlanmamalıdırlar. Ancak resim çizmek onlar için bir görev değil etkinlik olacağı için bunu kabul edebilirler. Çocuklar deprem sonrasında resimlerinde mezarlıklar çizebilir, bu karşı karşıya kaldığı ölüm olgusunu somutlaştırarak anlamlandırmaya çalıştığının göstergesi olabilir. Yıkılan evleri, okulları, park ve bahçeleri resimlerinde görülebilir, burada bize yaşadığı veya şahit olduğu durumu anlamlandırmaya çalıştığını gösteriyor olabilir. Bu, kabulün de göstergesidir. Çünkü evler yıkılabilir.



'Benim de evim yıkıldı' (Çocuk için onun da evi yıkıldı)

Buradaki tüm evler mi yıkılmıştı?

Bir tane bile yıkılmayan ev var mıdır? Cevaplarına göre iletişime devam edilebilir.

Ve yıkılmayan ev bulunduğunda 'Sence bu ev nasıl yapılmış da yıkılmamış?'

Sence burada evlerin sağlam kalması için neler yapılabilir?

Sen de sağlam bir evin olmasını ister misin?