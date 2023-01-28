Çocuğunuzla geçireceğiniz en keyifli anların sırrı!

Yarıyıl tatilinin son haftasına giriş yaptık. Havalar da iyice soğuyunca evde geçirilen vakitte çoğaldı. Peki, çocuklarımızla evde nasıl verimli vakit geçirebiliriz? Sürekli tablet ve telefon başında vakit geçiren çocuklarımızı ekrandan nasıl uzak tutabiliriz? Onların ekran başında geçirdikleri zamanı da kaliteli hale getirmek mümkün mü?



Eminim, birçok ebeveyn, teknoloji çağını yaşadığımız şu günlerde, en büyük çelişkiyi çocuklarının teknolojiyle olan bağlarını nasıl kurmaları gerektiği üzerine yaşıyor. Dijital Medya ve Çocuk Platformu Genel Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Esra Ercan Bilgiç ile bu konuyu konuştuk.



- Evde, çocuklarımız ile nasıl verimli vakit geçirebiliriz?

- Yarıyıl tatilinde seyahat, aile-akraba buluşmaları, kültür sanat etkinlikleri ya da dış ortam aktiviteleri gibi planlamalar yapma imkânı bulamayan çok sayıda aile var elbette. Hele ki iki ebeveyn de çalışıyorsa çocuklar çok uzun sürelerle evde vakit geçirmek zorunda kalıyor. Bu da onları çoğu zaman ister istemez teknolojiyle daha fazla vakit geçirmeye itiyor. Bu durumda en çok önerdiğim şey günlük planlamalar yapmak. Öncelikle gün içinde ekransız yapılacak aktivitelere çocuklarla birlikte karar vermek çok işe yarar. Kardeşli evlerde her güne bir kutu oyunu düşünülebilir, komşu evlerdeki çocukları bir araya getirmek için gayret gösterilebilir. Evde ya da bahçede yapılabilecek bir fiziksel aktivite her gün için planlanabilir, örneğin ip atlamak, YouTube'daki dans videoları eşliğinde dans etmek, yeni danslar öğrenmek gibi. Küçük çaplı deneyler için evde malzeme bulundurmak, maket yapımı, takı yapımı hatta örgü gibi elişi aktivitelerine çocukların ilgisi çekilebilir.