Çocuğunuzun geleceğini yerle bir eden o hata! Sakın bu cümleyi kurmayın

Cezalandırma yönteminden kural koymaya kadar çocuk yetiştirme sırasında uyguladığınız pek çok tavır, çocuklarınız için oldukça hayati olabilir. Fakat hangi durumlarda nasıl davranacağınızı bilmek ise çocuğunuz ile aranızda sarsılmaz bir bağ oluşturacaktır.
BAŞKALARININ ÖNÜNDE CEZALANDIRMAK
Ebeyenler, bazı anlarda çok öfkelenerek hangi durumda olduğunu unutabilirler. Fakat bu anlarda etrafta başkaları varken çocuğunuza kızmak veya onu cezalandırmak, diğer insanların önünde utanarak özgüvenlerine zarar verir. Özgüveni zarar görmüş bir çocuk ise ileride başarabileceği her şey için başarısızlık korkusu nedeniyle kendisini geride tutabilir.
ESKİ HATALARI TEKRARLAMAK
Çocukluğumuzda ebeveynlerimizin bize davranma biçimi, ileriki dönemlerde bizim de çocuklarımıza karşı tavırlarımızı etkileyebilir. Ebeyenlerin yaptığı hatalar, kendi çocuklarımıza yapmamamız gereken hatalar olabilir. Bu nedenle "benim annem ve babam da böyleydi" argümanına sığınmak yerine döngüyü kıran insanlar olmamız gerek.
DUYGULARI GÖSTERMEMEK
Çocuklarımıza sık sık sarılmaz ve onları sevdiğimizi söylemezsek, duygusal olarak aileden ve sevdiklerinden soyutlanabilirler. Duygularını ve fikirlerini dinlemediğimizde veya kayıtsız kaldığımızda, çocuklarımızın da diğer insanlara aynı şekilde davranması çok muhtemeldir. İlerleyen dönemlerde biriyle yakınlaşmak, başkalarına güvenmek, arkadaş edinmek veya bir aile kurmak onlar için zor olabilir.
KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
Ebeveynler, çocukları için rol modeldir ve ebeveynlerin alışkanlıkları ile çocuklarının fazla kiloları arasında güçlü bir bağlantı vardır. Sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmaya çalışan kadınların çocuklarında obezite riski %75 daha düşüktür. Araştırmacılar, çocuklar üzerinde olumlu etkisi olan iyi alışkanlıkların sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, sigara içmemek ve alkol almamak olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca, babalarının fazla zaman geçirdiği küçük çocukların obez olma olasılığı% 30 daha düşüktür.
AŞIRI DAVRANIŞLAR
Genellikle bizi inşa eden tavırlardan biri, kendi anne babalarımızın bize nasıl davrandığıdır. Bu noktada kendi çocuklarımıza davranma şeklimiz de bunun tam aksi yönde onlara zarar verebilir. Örneğin; anne babaları tarafından sıkı kurallara maruz kalmış ebeveynler, kendi çocuklarına fazla özgür davranarak sınırlarını kaybetmelerine neden olabilir, hatta çocuklar umursanmadıklarını düşünebilir.
FAZLA KORUMA VEYA FAZLA MÜSAMAHA
Ebeveynler çoğu zaman oğullarının ve kızlarının özel ve benzersiz olduğunu düşünür ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar. Ama dünyanın geri kalanı için onlar sadece çocuk ve her şeye izin verilen çocuklar, gerçekçi olmayan bir yetki duygusuna sahip, iletişim kurması zor bencil insanlar olarak büyüyebilirler.
Fazla kontrol edilen çocuklar, ev dışındaki yaşamlarında pek çok hayal kırıklığına uğrayacaklar ve bununla nasıl başa çıkacakları konusunda hiçbir fikirleri olmayacak. Aynı zamanda aşırı korumacı olmak çocuklarınızı kolayca korkutabilir, bu nedenle herhangi bir sorumluluk almaktan veya kendi rahat bölgelerinin dışına çıkmaktan korkarlar. Örneğin; yeni biriyle tanışmak veya bir iş kurmak gibi girişimlerden korkabilirler.
GÜVEN KAYBI
Davranışla ilgili belirli kurallar olması oldukça normaldir. Ancak çocuklar, bu kurallar çerçevesinde çevresindekilere güvenebileceklerini anlamalıdır. Ebeveynler duygularının kontrolünü kaybedip kurallar bozulduğu için veya herhangi bir davranış için onları korkuturlarsa çocukların güvenini kaybedebilirler. Bu, aile ile olan duygusal bağlarını kaybetmelerine ve kendilerini güvende hissetmemelerine neden olabilir. Fakat güvende hissettikleri bir ortamda çocuklar daha iyi gelişir ve aileleri dünyayı keşfetmek için dışarı çıkabilecekleri güvenli bir ada olduklarında sağlıklı yetişkinler haline gelirler.
AGRESİF TAVIRLAR
Çocuklar, sorunlarla baş etme yöntemlerini ebeveynlerine bakarak kopyalarlar ve sorunlarını çözmeyi onlardan öğrenirler. Eğer sorunlar karşısında agresif bir tavra sahipseniz çocuğunuzun da ileride öfke problemleri yaşayan bir birey olacağını tahmin etmek zor değil. Bu nedenle sakin tavırlarla sorunları çözerek çocuklarınızın her sorununa daha kolay çözüm bulabilmelerini sağlayabilirsiniz.