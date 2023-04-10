Çocuğunuzun geleceğini yerle bir eden o hata! Sakın bu cümleyi kurmayın

FAZLA KORUMA VEYA FAZLA MÜSAMAHA

Ebeveynler çoğu zaman oğullarının ve kızlarının özel ve benzersiz olduğunu düşünür ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar. Ama dünyanın geri kalanı için onlar sadece çocuk ve her şeye izin verilen çocuklar, gerçekçi olmayan bir yetki duygusuna sahip, iletişim kurması zor bencil insanlar olarak büyüyebilirler.

Fazla kontrol edilen çocuklar, ev dışındaki yaşamlarında pek çok hayal kırıklığına uğrayacaklar ve bununla nasıl başa çıkacakları konusunda hiçbir fikirleri olmayacak. Aynı zamanda aşırı korumacı olmak çocuklarınızı kolayca korkutabilir, bu nedenle herhangi bir sorumluluk almaktan veya kendi rahat bölgelerinin dışına çıkmaktan korkarlar. Örneğin; yeni biriyle tanışmak veya bir iş kurmak gibi girişimlerden korkabilirler.