Çocukların asıl beklentisi: "Benimle anı yaşa!"

Çocuklar aileleri ile geçirdikleri zamanlarda, anne ve babalarının ruh ve beden olarak tam anlamıyla yanlarında olmalarını istiyor. Eğer kendimizi gönüllü olarak çocuklarımızın rehberliğine bırakabilirsek onlardan anı yaşama sanatını öğrenebiliriz.

PINAR YILDIZ YÜKSEL Giriş Tarihi: 03.12.2022 09:53 PAYLAŞ ABONE OL

Ben çalışan bir anneyim. İş dışındaki tüm vaktimi kızıma ayırıyorum. Ancak ne kadar kaliteli zaman geçirmeye çalışsam da, son zamanlarda bunun kızıma pek yetmediğini fark ettim. Öyle ki, uyku saati geldiğinde bunu sürekli ötelemek için her türlü çabayı sarf ediyor. Tabii, bu çaba da beni deli ediyor. Her anne gibi zamanında uyuyup vücudunun dinlenmesini istiyorum. Ama onun ya karnı aç oluyor, yemek yapmamı istiyor, ya başka bir kitap daha okuyalım diyor ya da yeni bir bahane buluyor.



Benimle geçirdiği vaktin ona yetmediğini düşündüğüm için ara tatilde izin alarak, tüm günümü kızımla geçirdim. Sabah uzun kahvaltılarımız, ailece gezmelerimiz, oyun saatlerimiz hepsi tam onun istediği gibiydi. Mutluydu, aklına benimle oynayacağı bin bir türlü oyun geliyordu. Ama ben artık oyun oynamaktan sıkılmaya başladım. Bir oyundan diğerine, sonra bir başkası derken annesi değil de onun sadece oyun arkadaşı olmuştum. Bu onu mutlu etse de, ben yetişkin ruhumla bu kadar oyunu kaldıramadım açıkçası.