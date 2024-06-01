Çocuklarla açık havanın keyfini çıkarma vakti geldi

Yaz tatili kapıda, havalar mis gibi. Çocukları evde tutmak mümkün değil. Ancak şehrin ortasında, doğayla iç içe olan yerler kısıtlı. İşte bu sebeple bu hafta size hem Avrupa hem de Anadolu yakasında ulaşımı kolay, sandalye ve termoslarınızı alıp gidebileceğiniz mekanları yazdım.

PINAR YILDIZ YÜKSEL Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:43 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz geldi, okulların tatil olması için de geri sayım başladı. Havalar böyle güneşli ve davetkâr olmuşken çocukları evde tutmak da pek mümkün değil. Zaten çocuklar evdeyken ekran başında çok vakit geçiriyor. Bu süreyi de azaltmak isteyen aileler için en güzel fırsat açık havada vakit geçirmek. Piknik sepetinizi evde hazırlayıp, şehrin en güzel orman ve korularında tüm gün vakit geçirebilirsiniz. Ya da termosunuza doldurduğunuz çay ve kahvelerinizle bir sahil kenarında sandalyelerinizi açıp doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Bunun yanında çeşitli müzeler ile iç içe olan parklar da var. Tarihe yolculuk yaptıktan sonra İstanbul'un silüetini de izlemek mümkün. Peki, nerelere gidilir, şehirde nefes alınacak yerler nereler? İşte bu hafta sizin için açık havanın tadını çıkarabileceğiniz nokta atışı seçenekleri derledim.





GÜLHANE'DEN TARİHİ YOLCULUK



İstanbul'un en eski ve büyük parklarından biridir Gülhane. Sirkeci'den Sultanahmet'e çıkarken solda kalır. Rengarenk çiçekler, kuş sesleri, deniz manzarası ile büyük bir keyif verir insana. Hatta sadece doğa değil tarihi bir deneyim de sunar size. Arkeoloji Müzesine gidebilir, girişte solda buluna Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesini ile İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesini de ziyaret edebilirsiniz.