En kötü fikirlerden biri...Bebeğinizin kulağını neden deldirmemelisiniz?

Birçok ebeveyn bebeklerinin cinsiyetlerinin belli olması, ilk takılarına sahip olmaları veya bebekken delinen kulağın kapanmaması gibi sebeplerle yeni doğmuş bebeklerinin kulaklarını deldirebiliyor. Fakat bu durum hiç beklenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalmalarına da neden olabilir. İşte kulak deldirmenin sonuçları…

FİZİKSEL OLARAK CANLARI ACIYABİLİR

Küpe taktırmak için yapılan kulak delme işlemi, hangi yaşta olursa olsun acı verir ama bundan daha fazlası da olabilir. Bebeğinizin kulaklarını deldiğinizde şiddetli bir kızarıklık oluşabilir ve gerçekten hassas hale gelebilir. Üstelik yeni delinmiş kulak memesine dokunulmadığındanda emin olmak çok önemlidir. Bununla birlikte, bebekler tahmin edilemez ve küpeye dokunup çekmeye çalışabilirler, bu durum da kulaklarında daha fazla hasara ve hatta yaranın mikrop kapmasına neden olabilir.

ONLARIN YERİNE TERCİH YAPMIŞ OLURSUNUZ

Bebeklerinin kulaklarını delmek isteyip istememek tamamen ebeveynlere bağlı olsa da, çocuğun büyüyüp bundan hoşlanmama riski vardır. Kulağınızı herhangi bir yaşta delmek aynı miktarda acıttığı için, çocuğun büyüdüğünde kendi başına karar vermesine ve küpelerinin bakımını kendi başına yapabilmesine izin vermek daha iyi bir seçim olabilir.

KALICIDIR

Her zaman böyle olmasa da bazen delinmiş bir kulak kulak dokusunda iz bırakabilir ve deliği kalıcı hale getirebilir. Çocuğunuz büyüdüğünde küpelerden kurtulmaya karar verirse, kalıcı bir kulak deliği sorun olabilir.

ENFEKSİYON KAPABİLİR

Tüm önlemler göz önünde bulundurularak yapıldığında bile, bebeklerdeki kulak delme işlemleri, uygun şekilde bakılmadığı takdirde her zaman enfeksiyon geliştirme riski taşır. Kulak uzman tarafından yönlendirildiği şekilde temizlenmezse ağrı, akıntı ve şişlik ortaya çıkabilir ve hatta keloid oluşumuna neden olabilir.