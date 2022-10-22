Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Ergenlikte yaşananlarla mücadelenin formülü...

Ergenlik döneminde ergenin yaşamında biyolojik, bilişsel, psikolojik ve sosyal değişimler yaşanır. Bu hızla gelişen ve değişen duruma hem ergen hem de aile uyum sağlamakta çoğu zaman zorlanır. Ergen birey için fiziksel ve psikolojik değişimlere adapte olmaya çalışmak hiç de kolay değildir. Yaşamındaki sorumlulukların artışı ve aile içi dengelerdeki değişim sebebiyle ailenin bundan etkilenmemesi mümkün olmamaktadır. Bu değişen dinamikler ergenin adeta bireysel bir kimlik oluşturmaya çabalamasıdır. Bu durum bazen ebeveynlerle yaşanan bir güç savaşı haline dönebilmekte bu da ergenin ya aileden uzaklaşmasına ya da sürekli halde büyük çatışmalar yaşamasına sebebiyet vermektedir. Bundan dolayı da aileler genellikle bu dönemde büyük karmaşalar yaşayıp bu durumla nasıl baş edecekleri konusunda büyük korkular yaşayabilirler.

Ergenlik dönemi ani ruh değişimleriyle baş gösterir, genellikle bu dönemde ergen bireylerle iletişim kurmak çok zorlaşır. Herhangi bir durumda bazen de sebepsiz yere tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bu durum ebeveynler tarafından genellikle "bilerek beni sinirlendiriyor" olarak yorumlanabilmekte. Fakat aslında durum bazen sandığımız şekilde olmayabiliyor. Gelin, ergenlik dönemini öncelikle yakından tanıyalım. Ergenlik döneminde yaşanan öfke problemlerinin çoğu ergenin değişen biyolojisi sonucunda hormonlardan kaynaklanmaktadır. Bu duygular bazen o kadar ani ve hızlı bir şekilde değişim gösterir ki duygular geliştikçe ve değiştikçe ergen bunlarla nasıl başa çıkacağı konusunda henüz deneyim sahibi olamamıştır. Artı olarak öfkesini daha da alevlendirecek dış yaşam olayları bu duruma eklendikçe kontrol dışı duygularının esir aldığı ergen birey neyi neden hissettiği nasıl davrandığı konusunda büyük bir bilinmezliğe kapılacaktır.

ANLAMSIZ TEPKİLER VEREBİLİR

Diğer bir yandan ise ergenlik dediğimiz dönem aslında beynin bilişsel olarak "bilinçli düşünme" evresindeki olgunluğa henüz ermediği bir dönemdir. Bulunulan ergen yaş aralığı da tam bu döneme tekabül etmektedir. Beynin bilinçli düşünmeden sorumlu olan bölgesi kararlar almamıza, duygularımızı yönetmemize ve engelleri kontrol altına almamızı sağlar. Bundan dolayı ergen bu dönemde daha çok ani tepkileri (korku, öfke vb.) duyguları temsil eden kısmıyla yönetilir. Bundan dolayı ergenlik döneminde bir ergenden yetişkin gibi davranmasını istemek zaten biyolojik olarak mümkün olmayacaktır. Değişen beyin yapısı ve hormonları anladıktan sonra da bir ergenin öfkesini ve ani ruh değişimlerini anlamak çok daha kolay bir hal alacaktır. Bununla birlikte ergenlik döneminde duygu düzenleme becerisi daha zayıftır. Bir ergen hayal kırıklığı veya üzüntü yaşadığında genellikle bu duygunun kökeninin nereden olduğunu keşfetmekte zorlanır bu gibi duygularda duygularını nasıl işleyeceklerini tam olarak bilemedikleri için de yaşadığı tüm duyguları ailesine ve yakın çevresine öfke olarak aktarabilirler. Burada özellikle öfke duygusuna kötü ve sağlıksız bir duygu olarak görmemek gerekir. Öfke de aynı mutluluk gibi yaşamımızda sağlıklı ifade yollarıyla dışa vurmamız gereken duygulardan biridir. Bu nedenle bir ergen birey için duygularını kendi odasında kendi dünyasında yaşaması gerektiği yönünde onu yönlendirmek yerine duygularının nasıl sağlıklı dışa vurulacağı yönünde ebeveyn rehberliği sağlanmalıdır. Neler yapabileceğimize bakalım.

ZAMANI YÖNETMESİNE DESTEK OLUN

Ergenlerin hayatlarının gelişen ve değişen yaşamla birlikte yoğunluklarının çok fazla arttığını söylemek mümkün. Özellikle de bunun üzerine yüksek başarı göstermesi konusunda yoğun stres ve kaygı durumlarıyla baş etmek zorunda kalabiliyor. Ne kadar çok geleceği için çabalaması gerekiyor olsa da aynı zamanda bu dönemde dinlenme ve eğlenmeye de ihtiyacı var. Bunu unutmamalıyız. Bu dengeyi sağlaması adına çocuğunuzun kendini nasıl rahatlatıp eğlendirebileceği konusunda ona yol gösterebilirsiniz. Örneğin uzun çalışma molalarından sonra verdiği aralarda nasıl sakinleşebilir, birlikte bu soruya cevap arayabilirsiniz. Müzik dinlemek, spor yapmak, nefes egzersizleri vb.. gibi hangi etkinlikler onu bedensel ve zihinsel olarak çok daha iyi hale getirir, bunu birlikte keşfedebilirsiniz.