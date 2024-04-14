Nörobilim uzmanı açıkladı: "Çocukları ‘yetişkin olmayan’ anne-babalar büyütüyor!"

Dijital dönüşüm ve teknolojinin hızlı yükselişi hayatımızı kolaylaştırsa da çok çeşitli handikapları beraberinde getiriyor. Teknoloji çağının nesillerini, sağlıklı bir şekilde yetiştirmek ise hem zor hem de büyük bir bilinç gerekiyor. Beğenilerini, tercihlerini, karakterlerini sadece aileleri değil, sosyal medya figürleri de belirliyor. Moda endüstrisi, akran zorbalığı, sağlıklı bir aile içi iletişim, ebeveyn otoritesi, kimlik bunalımı ve cinsel kimlik karmaşasını; Cinsiyeti Terk Etme isimli kitabında oldukça kapsamlı bir şekilde ele alan Nörobilim Uzmanı Dr. Şöhret Karaduman ile konuştuk. Ortaya konferans niteliğinde bilgilendirici bir konuşma çıktı.





FARKINDALIK ŞART

"Cinsiyet karmaşası yasamamış olsam da, kimlik karmaşası yaşamış ve bunun nelere mal olduğunu tecrübe etmiş bir insan olarak hep nedenlerini ve çarelerini aradım. Sorunlar önce fark edilmeli ve çözülmesi onlar küçükken daha kolay ve az yorucu olur.

Bilhassa ailelere ve topluma daha az zarar vermek için bu farkındalığı kazanmamız gerektiğini vurgulamak isterim. Sonuçta her problem yaşayan çocuk bizim çocuğumuz da olabilir ve buna duyarsız kalmak kimsenin istediği bir durum değil. Sadece nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Bu yüzden sorunun kökenine inmek, fazla dallanıp budaklanmadan, orada bunu çözmenin yolunu göstermek istedim."