Oyun bağımlılığının ardındaki gerçek! "Sevgi yoksunluğu..."

BAĞIMLILIĞIN KESİLMESİ ZOR BİR SÜREÇ

Kişide oyunlara yönelik bağımlılık olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta ve nitelikte davranışlar gözlemlendiğinde, ailenin bunu birtakım uzmanlar eşliğinde yürütmesinin önem teşkil ettiğinin altını çizen Uzm. Klnk. Psk. Kınalı, "Bağımlılık sürdürücü davranışların kesilmesi zor bir süreçtir. Bu davranışların tamamen kesilmesinin sağlanmasında tıkanmalar olabilecektir. Bu nedenle, bu serüvenin başlangıcında ailenin de danışmanlık hizmeti alması gerekmektedir. Tabii ki bu minör bir müdahaledir. Büyük resme bakıldığında, dış ortamın veya teknoloji dışı zaman geçirme olasılıklarının ilgililer tarafından yetersiz algılanması, teknolojik cihazlara yönelik bağımlılığı artırabilmektedir" diye konuştu.

TEKRAR ETMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Oyun bağımlılığıyla mücadele eden bireyleri ve bu alanda faaliyet gösteren merkezleri desteklemek adına, tedavi sürecinde yalnızca medikal ve terapötik yaklaşımların ötesine geçmenin önemli olduğuna dikkat çeken Kınalı, "Bu bağlamda, danışanları sadece tedavi etmekle kalmayıp aynı zamanda nüksleri önlemek için Siberay, Yeşilay ve Sağlık Bakanlığı'nın etkinlik ve programlarına katılım, bağımlılığın nüksetmemesi için çok önemlidir. Böylece, bireyler sadece oyun bağımlılığından kurtulmakla kalmayacak, aynı zamanda sağlam bir destek ağıyla hayatlarını sürdürebileceklerdir" ifadelerini kullandı.