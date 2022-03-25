Yenidoğanlar ne kadar yemeli?

Emzirilen yenidoğan bebeğin yeme düzeni

Eğer yenidoğan bebeğinizi emziriyorsanız günlük beslenmesi ortalama 8-12 defa olmalıdır. Bebeğinizin emzirilme süreleri arasında 4 saatten fazla boşluk olmaması gerekmektedir. Bebeğiniz büyüdükçe ihtiyacı olan anne sütü miktarı da artacak, her beslenmede daha fazla süt tüketecektir. Bu süreçte bebeğiniz ve kendiniz için uygun bir düzen yaratabilirsiniz.

Her bebeğin yeme düzeni eşsizdir ve farklılıklar gösterebileceğini unutmamak gerekir. Ortalama rakamlar ise 1 aydan 3 aya kadar bebeklerin günlük 7-9 defa beslenmesi, 3 aydan 6 aya kadar günlük 6-8 defa beslenmesi ve 6 aydan itibaren günlük 6 defa beslenmesidir. Bebek 12 aylık olduktan sonra beslenme düzenine ek gıdaların da dahil olmasıyla emzirme günde 4 defaya kadar düşebilir.