Yenidoğanlar ne kadar yemeli?

Emzirilen yenidoğan bebeğin yeme düzeni
Eğer yenidoğan bebeğinizi emziriyorsanız günlük beslenmesi ortalama 8-12 defa olmalıdır. Bebeğinizin emzirilme süreleri arasında 4 saatten fazla boşluk olmaması gerekmektedir. Bebeğiniz büyüdükçe ihtiyacı olan anne sütü miktarı da artacak, her beslenmede daha fazla süt tüketecektir. Bu süreçte bebeğiniz ve kendiniz için uygun bir düzen yaratabilirsiniz.
Her bebeğin yeme düzeni eşsizdir ve farklılıklar gösterebileceğini unutmamak gerekir. Ortalama rakamlar ise 1 aydan 3 aya kadar bebeklerin günlük 7-9 defa beslenmesi, 3 aydan 6 aya kadar günlük 6-8 defa beslenmesi ve 6 aydan itibaren günlük 6 defa beslenmesidir. Bebek 12 aylık olduktan sonra beslenme düzenine ek gıdaların da dahil olmasıyla emzirme günde 4 defaya kadar düşebilir.
Biberonla beslenen yenidoğanların yeme düzeni
Biberonla beslenen yenidoğanların yeme düzeni ise arada 2-3 saatten fazla boşluk olmayacak şekilde düzenlenmelidir. İkinci aydan sonra bu süre 3-4 saate çıkarılabilir. 4 ila 6 aylık bebekler ise 4-5 saatte bir mutlaka beslenmelidir. 6 aydan sonrası için ise yine 4-5 saatte bir beslenecekleri yeme düzeni devam ettirilmelidir.
Yenidoğanlar hangi besinleri tüketmemeli?
Bir yaşın altında olan bebekler süt maması dışında hiçbir sıvıyla beslenmemelidir. Su, meyve suyu ve inek sütü dahil olmak üzere diğer tüm sıvılar bebeğinizin midesi için zararlı olabilir. Biberona ekleyeceğiniz tahil gibi gıdalar da bebeğin boğulması gibi riskleri beraberinde getirir. Yenidoğanlar 4-6 aylık olana kadar tahılları tüketebilecek bir sindirim sistemine sahip değildir.
Bebeğinizin aç olduğunu nasıl anlarınız?
Tıbbi bir sorunla veya erken doğmuş bebekler için planlı zamanlamayla beslenme en etkili yoldur. Ek olarak ebeveynler bebeklerinin aç olduklarına dair ipuçlarını gözlemleyerek buna uygun olarak beslenmelerini sağlayabilirler. Bu yönteme ise istek üzerine besleme veya duyarlı beslenme adı verilmektedir.
Yenidoğan bebeklerde aç olduklarına dair ipuçlarının başında ellerini ağızlarına götürmeleri, ağızlarını açmaları, ağız çevresini yalamaları ve huzursuz olmaları gelmektedir.
Bebeğinizi fazla beslediğinizi nasıl anlarsınız?
Fazla beslenen bebekler mide ağrısı çekebilir, yediklerini kusma eğiliminde olabilir veya gaz çıkarabilirler. Aşırı beslenmeleri ileride obez olma riskini de beraberinde getirir. Yemek istedikleri miktardan az beslenmeleri doyduklarını anlamaları için etkili bir yöntem olarak kullanılır.