Astrolog Nalan Demircioğlu açıkladı: 23 Kasım'a dikkat! Pozitif düşünen şansı çekiyor

Nihayet sakin bir haftanın içine giriyoruz. Özellikle Ekim ayından beri gökyüzünün çok sert olduğunu, büyük, beklenmedik ani gelişen olaylarla sarsılacağımızı, temkinli olmamız gerektiğini söyleyip duruyorum. Bu süreçte hırpalandık, zorlandık, kuşkuya düştük, endişelendik, öfkeye kapıldık. Ama bir şekilde gelen değişime hazırlanmaya çalıştık. İşte bu değişimin nasıl ortaya çıkacağına dair bir yol haritası çizmek isteyenler için haftalık burç yorumları...





KOÇ ve YÜKSELEN KOÇLAR: Uzun süredir ikili ilişkilerinizde ve finansal konularda yaşadığınız krizler, kuşkular, hızlı gelişmeler sizi oldukça yordu. Artık bu haftayla birlikte hayata daha iyimser, daha neşeli ve daha macera dolu bakacağınız güzel bir haftanın içine giriyorsunuz. Güneşin Yay burcuna geçmesiyle birlikte kasvetli, sıkıntılı ortamlardan, mücadele gerektiren iş ve para konularından sıyrılabilir, özgür ruhunuzu yeniden keşfedebilir, enerjinizin yükseldiğini görebilirsiniz. Uzak yerlerden alacağınız güzel haberler var. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde olumlu gelişmeler sizi bekliyor. akademik alanda güzel sonuçlar alabilirsiniz. Seyahatler gündeme gelebilir, ya da kariyer ve Kişisel gelişiminiz için eğitimlere katılabilirsiniz. Salı günü Güneşin Güney Ay düğümü ile yapacağı kavuşum sizi yine eski tuzaklara çekmeye çalışabilir. iyimserliğinizi kaybedebilir, endişe ve korku veren negatif düşüncelere hapsolabilirsiniz. Bu etkinin geçici olduğunu bilmek sizi rahatlataaktır. Ben bilirim enerjisinden çıkmalı, önyargılarınızdan uzak durmalısınız. Cuma gününe dikkat. Ayın Marsla yapacağı sert kontak özellikle partneriniz ya da çocuklarınıza karşı öfkeli duygusal tepkiler vermenize neden olabilir. özel hayatınızda kıskançlıktan, baskıdan, manipilasyondan uzak durmanız gereken bir gün. Patavatsız konuşmalardan uzak durun. Hafta sonu çok daha rahat etkiler altındasınız. Gelecek planlarınızda hayata mutlu ve iyimser bakacaksınız.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞALAR: Geçen hafta gerçekleşen Ay tutulmasının sarsıcı etkilerinden bir nebze de olsa uzaklaşacağınız bir döneme giriyorsunuz. Güneşin Yay burcuna geçmesiyle İlgi alanınız ortaklaşa para alanlarınıza kayacak, banka, kredi, borç, vergi gibi konularda artık bir yapılanma içine girmek isteyeceksiniz. Bu alandaki gelirleriniz artabilir ya da önemli bir borcu yapılandırabilirsiniz. Kredi kullanarak bir alım yapmak isteyebilirsiniz ancak yay burcunun abartmaya yatkınlığı, düşünmeden atacağınız adımlarda zarara uğramanıza neden olabilir. Salı günü gerçekleşecek olan Güneş Güney Ay düğümü kavuşumu eskide bıraktığınızı zannettiğiniz krizlerin ve korkuların yeniden su yüzüne çıkmasına neden olabilir. Kendinizi dönüştürecek ve değiştirecek olaylara yer açmalısınız. Kıskançlık aşırı hırs, intikam gibi duygularınızı dönüştürmek ve unutamadığınız, affedemediğiniz kişi ve konuları artık affetmek önünüzü açacak ve sizi önümüzdeki döneme hazırlayacaktır. Cuma gününe dikkat. Ayın Marsla sert kontağı eşiniz ya da ortağınıza karşı, sert, manipülatif duygusal çıkışlara neden olabilir. Partnerinizi aşırıp sahiplenerek, üzerinde baskı kurmaya çalışmanız ilişkinizi olumsuz etkileyebilir. Eşinizle ilişkinizde tutkular artabilir ancak kıskançlığınızı dizginlemeye çalışmalısınız. Hafta sonu çok daha rahat enerjiler altında olacaksınız. Finansal gelirlerinizi artırmak için karşınıza güzel fırsatlar çıkabilir.

İKİZLER YÜKSELEN İKİZLER: son haftalarda sağlığınız, iş ortamınız, birlikte çalıştığınız kişilerle oldukça zorlayıcı bir dönem geçirdiniz. Angarya işlerle uğraşmak sizi hem bedenen hem de zihnen çok yormuş olabilir. Artık Bu hafta olumsuz, negatif enerjiler dağılıyor. Güneşin Yay burcuna geçmesiyle Eşinizle ya da ortaklarınızla daha neşeli, heyecan verici bir sürece adım atacaksınız. Yay burcunun güçlü etkisiyle, Macera, neşe, özgürlük temalarını yaşamlarınıza çekecek bir süreçtesiniz. Uzun zamandır zihninizi meşgul eden ciddi konulardan sıyrılma, yüklerinizden hafifleme fırsatı bulacaksınız. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilir, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere adım atabilir. İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı bir zamandasınız aynı zamanda. Salı günü gerçekleşecek olan Güneş Güney ay düğümü kavuşumu sizi içinde bulunduğunuz ilişkiyi sorgulamaya götürebilir. Ya da ilişki kurma şekliniz sevgi alma verme dengeniz, kendinizi bir ilişki içinde ifade etme ihtiyacınızla yüzleebilirsiniz. Belki de artık bir ilişkiye bağımlı kalmaktansa özgürlük arayışıyla bireyselliğinizi ifade etme zamanı gelmiştir. Bunu görmeye zorlanacağınız bir kaç gün geçirebilirsiniz. Aynı zamanda uyum uzlaşma ve barış konularında dengeyi kaçırmışsanız, sorun ve çatışma çıkmasın diye hep evet diyen ve alttan alan taraf olmuşsanız, artık gerektiğinde çatışmayı da göze almanız gerektiğini öğrenmeniz gerekecek. Cuma gününe dikkat. Ay Mars zorlayıcı açısı sağlığınız ve iş arkadaşlarınızla ilgili olası zorluklara dikkat çekiyor. Öfkeli ve duygusal patlamalar hem sağlığınızı hem de iş ilişkinizi zora sokacaktır. Hafta sonu çok daha rahat enerjiler altında olacaksınız.

YENGEÇ-YÜKSELEN YENGEÇLER: Güneşin Yay burcuna geçmesiyle birlikte Özellikle iş hayatınızda monotonluğun kırıldığı, heyecanlı projelerin devreye girdiği bir döneme adım atıyorsunuz. Yeni bir iş fırsatı karşınıza çıkabilir birlikte çalıştığınız kişilerle fırsat getiren projelere imza atabilirsiniz. İş konularında aktif bir dönemdesiniz Ancak çok fazla dağılmadığınızdan konudan konuya atlamadığınızdan emin olun. Özellikle detay gerektiren iş konularında odaklanma zorlukları yaşayabilirsiniz. Gündelik hayatınızda aynı anda pek çok farklı konuyla uğraşmanız gerekebilir. Sağlığınızla ilgili konular da gündeminizde olacak. Doktor kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Özellikle karaciğerinize dikkat etmelisiniz. İş konuları hızlanınca aşka ve keyfe vakit ayıramamak karamsar olmanıza neden olabilir. Bu hafta olumsuzluklardan uzak durun. Aşka, keyfe, çocuğunuza, sanatsal işlerinize daha fazla vakit ayırın. Salı günü gerçekleşecek olan Güneş Güney Ay düğümü kavuşumu sizi eski korkularınızın içine hapsedebilir. Endişe ve takıntılarınız, bağımlılıklarınız tekrar su yüzüne çıkabilir. Maddi dünyanın koşuşturmacası içinde hapsolmak sizi manevi ruhsal konulardan uzaklaştırabilir. Dengeyi bulmanız gerekiyor. Cuma gününe dikkat. Ay Mars sert açısı aşk hayatınız çocuklarınızla aranızda duygusal öfke patlamalarına neden olabilir. Onlar üzerinde baskıcı, kıskanç tutumlardan uzak durmalısınız. Hafta sonu enerji çok daha rahat akacak.

ASLAN-YÜKSELEN ASLANLAR: Hayat size bu hafta gülümsüyor. Güneşin Yay burcuna geçmesiyle birlikte Macera dolu, neşeli, canlı ve oldukça iyimser olacağınız bir süreç başlıyor. Bu dönemin keyfine varın. Hayatın keyfini sonuna kadar çıkaracağınız kendinizi enerjik bir şekilde ifade edeceğiniz bu günlerde egosal tavırlarınıza dikkat etmelisiniz. kendinize aşırı güven duyabilir, herşeyi yapabileceğiniz inancıyla aşırı riskler alabilirsiniz. Yine de spekülatif yatırımlar ve şans oyunlarıyla ilgili güzel bir dönemdesiniz, karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmelisiniz. Yeni özgür ruhlu bir aşka yelken açabilirsiniz. Aşk hayatınızda özgür tavırlarınızla dikkat çekebilir ve sevdiğiniz insanla keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Sportif becerilerin artığı bu dönemde spora başlayabilir doğada çok daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Çocuk yapmak fikri de bu dönem için aklınıza düşebilir. Salı günü gerçekleşecek olan Güneş Güney Ay düğümü kavuşumu sizi ardınızda bıraktığınızı zannettiğiniz korkuların içine çekebilir. Kendinize olan güveninizi, heyecanınızı coşkunuzu kaybettiğinizi düşünebilirsiniz. Egosal tavırlarınızı, ilgi görme, onaylanma ve önemsenme ihtiyacınızı, herkesin merkezinde olma isteğinizi dengelemelisiniz. Güçlü yaratıcılığınızı toplum yararına kullanmak, bütünün hizmetine adamak bu sürecin öğretisi olacak. Cuma gününe dikkat. Ay mars zorlayıcı açısı evinizde duygusal öfke patlamalarına neden olabilir. Özellikle babanızla ilişkinizi zedeleyebilir. Hafta sonu enerji çok daha rahat akacak. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz önemli fırsatlar gelebilir. özellikle aşk ve finansal konularda karşınıza çıkabilecek fırsatları iyi değerlendirin.

BAŞAK-YÜKSELEN BAŞAKLAR: Güneşin Yay burcuna geçmesiyle birlikte bir ay boyunca odak noktanız ev, yuva, aile ve yerleşime ait konular olacak. aile büyüklerinizle daha fazla vakit harcayacağınız bir döneme merhaba diyeceksiniz. Bu süreçte aileniz her şeyden önemli olabilir ve işinizi evinizden yapmaya başlayabilirsiniz. Yuvanızla ilgili konular, evle ilgili konuşmalar, görüşmeler hızlanabilir. Taşınmak, evinizde tadilat, onarım gibi işlerle ilgilenmek için güzel bir dönem. Ya da yeni bir mülk edinmek istiyorsanız bu dönem harekete geçebilirsiniz. Salı günü gerçekleşecek olan Güneş Güney Ay düğümü kavuşumu bilinçaltında kalan korkularınızı harekete geçirebilir. Unuttuğunuzu zannettiğiniz çocukluk anıları tekrar su yüzüne çıkabilir. Geçmiş keşkeleriniz tekrar gündeme gelebilir geçmişe odaklanmak nedeniyle geleceği, önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Kariyeriniz ve hedefleriniz konusunda netleşemeyebilir, sabırlı hareket etmekte zorlanabilirsiniz. Ailenizin ya da ebeveynlerinizden birinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalmak, aşırı duygusal tepkilere ve kontrolü kaybetmenize neden olabilir. Hedeflerinize ve geleceğinize odaklanmak ve bu konuda sorumluluk alarak ilerlemek durumundasınız. Cuma gününe dikkat. Ay Mars zorlayıcı açısı yakın çevrenize ya da kardeşlerinize karşı duygusal öfke patlamalarına neden olabilir. İletişimde baskıcı manipülatif söylemlerden uzak durmalısınız. Hafta sonu enerji çok daha rahat akacak. Geleceğiniz hedefleriniz ya da evinizle ilgili önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bu fırsatları iyi değerlendirin.

TERAZİ ve YÜKSELEN TERAZİLER: Güneşin Yay burcuna geçmesiyle birlikte önümüzdeki ay boyunca odak noktanız ve ilginiz yakın çevre, kardeşler ve eğitim-ticaret konuları olacak . Satış, pazarlama, reklam, yayıncılık, ulaşım, ticaret, öğrenim, bilgisayar alanlarında işi olanlar için keyifli bir dönem başlıyor. Bu bir ay boyunca bu konularda önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Seyahatleriniz artabilir. Eğitim ve seminerlere katılabilir, internet üzerinden iş yapmaya başlayabilir, sosyal medyanızı daha aktif bir hale getirebilirsiniz. Ancak Merkürn de Yay burcuna geçmesiyle birlikte zihniniz çok fazla konuya dağılabilir odaklanmakta zorluk çekebilirsiniz. Özellikle öğrenci olan yaylar için sınavlarda bu durum zorluk yaratabilir. İletişiminizde doğrudan konuşma ve patavatsızlığa dikkat. Yakın çevrenizdeki insanları kırabilirsiniz. Salı günü gerçekleşecek olan Güneş Güney Ay düğümü kavuşumu zihinsel olarak sizi oldukça yorabilir. düşünceleriniz son derece karamsar olabilir. Optimist bakış açısını kaçırabilirsiniz. Sezgilerinize inanmak ve gelene güvenmek yerine sürekli sorgulama eğilimine hapsolabilirsiniz. Eğer sabırlı olur, kararlı bir şekilde hareket eder ve sezgilerinizden rehberlik almaya kendinizi açabilirseniz kısır döngülerinizden kurtulma şansınız var. Cuma gününe dikkat etmelisiniz. Ayın Marsla yapacağı sert kontak arkadaşlarınızla aranızda duygusal öfke patlamalarına ve gerginliklere neden olabilir. Bu gerginliğin nedeni aranızdaki para ilişkisi olabilir. Sakin kalmanız ve dürtüsel hareket etmemeniz önemli olacak. Hafta sonu enerjiler çok daha rahat akacak. Sezgilerinize güvenip, çok fazla yöne dağılmadan düşüncelerinizi odaklayabilirseniz, seyahatlerde, ticari girişimlerde, eğitim ve sosyal medya gibi konularda önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz.

AKREP-YÜKSELEN AKREPLER: Geçen haftaki Ay tutulması ile birlikte hayatınızda çok büyük değişimlerin başladığı bir sürece girdiniz. Bu hafta Güneşin Yay burcuna geçmesiyle birlikte bu değişimin ilk adımları, maddi konularda karşınıza çıkabilecek şanslar, fırsatlar olacak. Önümüzdeki 1 aylık süreç boyunca odağınız finansal konularda genişlememe, büyüme, yeni finans kapıları açma konularına yönelecek. Finansal konulardaki Girişimlerinizin meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Para biriktirebilir, yatırım yapabilir, bütçenizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Ancak maddi konularda oldukça iyimser ve şanslı olduğunuza inanmak, sizi aşırı riksli yatırımlara sürükleyebilir, bu tür girişimlerden uzak durun, büyük kazanayım derken büyük kaybedebilirsiniz. Harcamalar konusunda da abartıya kaçabilir, gevşek davranabilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. Salı günü gerçekleşecek olan Güneş Güney ay Düğümü kavuşumu maddi konulardaki endişe ve korkularınızı büyütebilir. Sahip olduklarınıza aşırı bağlılık, sahip olduğunuz değerleri kaybetme korkusu, paylaşmama, esneyememe ve takıntılar içinde hapsolabilirsiniz. sürekli kriz ortamlarına çekilme alışkanlığınızdan kurtulmalı, affetmeli ve gerektiğinde yardım istemenin zayıflık olmadığını öğrenmelisiniz. Cuma gününe dikkat. Ay Mars zorlayıcı açısı nedeniyle son derece öfkeli, maniülatif ve acımasız bir tutum içinde olabilir, duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. Özellikle otorite figürlerine karşı, patron, amir, müdür ya da ebeveynlerinize karşı aşırı duygusal reaksiyon gösterebilirsiniz Hafta sonu çok daha rahat enerjiler altında olacaksınız. Sabırlı hareket ederek ve büyüme arzunuzu dengeleyerek, çok yöne dağılmadan adımlar atabilirseniz önemli finansal fırsatlar ve şanslar yakalayabilirsiniz.

YAY-YÜKSELEN YAY: Son birkaç haftada oldukça yoruldunuz, sıkıştınız ve zorlandınız. Ancak artık Güneşin Yay burcuna geçmesiyle birlikte rahat bir nefes alacağınız bir ay başlıyor. Eski neşenize, özgür ve bağımsız hareket şeklinize kavuşabilirsiniz. Artık harekete geçme zamanı başlıyor sizler için. Spot ışıkları adeta üzerinizde parlayacak, girişimlerde bulunmak için güzel bir süreçte olacaksınız. Son bir aydır üzerinizde olan ölü toprağını atarak, hedefleriniz için rahatça harekete geçebileceksiniz. Kendinize olan güveniniz yerine gelecek. Cesur kararlar alıp amaç ve hedeflerinizi ortaya koymak isteyeceksiniz.

Hatta bir hedef için değil, birden çok hedef için harekete geçebilirsiniz. Ancak çok fazla konuya dağılmadığınızdan emin olun. Her konuda abartılı riskler almaya çok yatkın olacaksınız. Büyüme arzunuz çok güçlü ancak aşırı rikli girişimlerden uzak durmalısınız, kayıplar yaşayabilirsiniz. İletişimde de son derece doğrudan ve patavatsız olacağınız bu günlerde, sözlerinizle insanları kırmadığınızdan emin olun. Salı günü gerçekleşecek olan Güneş Güney Ay düğümü kavuşumu sizi eski tuzaklara geri çekecektir. Önyargılarınıza geri dönebilir, haklılığınıza inanmak, soğuk davranmak, iyimserliğinizi kaybetmek nedeniyle yaşamın keyfini çıkarmakta zorlanabilirsiniz. Başkalarının fikirlerine ve deneyimlerine kulak verip, hep haklı olduğunuz inancından ya da önyargılarınızdan uzaklaşarak karşınızdakini de dinlemek sayesinde içine hapsolduğunuz kısır döngülerinizden kurtulabilirsiniz. Cuma gününe dikkat etmelisiniz. ay mars zorlayıcı açısı nedeniyle duygusal öfke patlamalarına çok açık olacaksınız. Bilinçaltı korkularınızın, çocukluk anılarınızın gündeme gelmesi dürtüsel davranışlara sebep olabilir. Ya da sağlık konularıyla ilgili korku geliştirebilirsiniz. Hafta sonu enerjiler çok daha rahat akacak. Yurt dışı bağlantılı konular, eğitim ya da kariyer alanında şansınız açık olacak.

OĞLAK YÜKSELEN OĞLAK: Birkaç haftadır arkadaş çevreniz ve aşk hayatınızla ilgili yoğun bir gündeminiz vardı. Güneşin Yay burcuna geçmesiyle birlikte Artık biraz dış dünyadan uzaklaşarak, kendi içinize çekileceğiniz, biraz yalnız kalarak kendinizi yeniden şarj edeceğiniz bir ayın içine giriyorsunuz. Biraz kafanızı dinlemek isteyeceksiniz. kendi alanınıza çekilmek, çok fazla insan içine çıkmamak, içinize kapanmak önemli olacak. Kişisel girişimleriniz ve başlangıçlarınız adına 1 ay boyunca hareket etmemeye, adımlar atmamaya özen göstermeli, Gelecek ay başlayacak, Oğlak dönemi için planlar yapmalısınız. Bu süreçte sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz. bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için yapacağınız takviyeler işinize yarayacaktır. Koşulları ve şartları da kolay kontrol edemeyeceksiniz ne yazık ki. Salı günü kesinleşecek olan Güneş Güney Ay düğümü kavuşumu bir şekilde üstünü kapattığınız bilinçaltındaki korkularınızın tekrar su yüzüne çıkmasına neden olabilir. Gerçeklerden kaçabilirsiniz, kafanız karışık olacağı için yön belirlemekte zorlanabilir, bağımlılık eğilimleri gösterebilirsiniz. Mağdur kişiyi oynamaktan çıkarak, sağlıklı bir şekilde plan yapabilmeli ve günlük rutinlerinizi bir düzene oturtmalısınız. Bunu yapabilirseniz, içinde bulunduğunuz karmaşadan uzaklaşabilirsiniz. Cuma gününe dikkat. Ayın Marsla yapacağı sert kontak nedeniyle arkadaşlarınıza öfkeli duygusal çıkışlar yaparken bulabiliriniz kendinizi. Kıskanç baskıcı tutumlardan uzak durmalı, intikam duygularınızı dönüştürmelisiniz. Bu öfkeye parasal konular neden olabilir. Hafta sonu enerjiler daha rahat akacak. Eğer bu süreci kendi içinize dönüp yeteneklerinizi keşfetmeye çalışarak ve gelecek için sağlam stratejiler üreterek geçirebilirsiniz karşınıza önemli fırsatlar çıkabilir.

KOVA-YÜKSELEN KOVA: Bu hafta güneşin yay burcuna geçmesiyle birlikte bir süredir yaşadığınız zorluklar ve sorunlardan artık özgürleşebileceksiniz. Arkadaşlarınızla birlikte sosyal konuların ve ortamların hız kazandığı, canlandığı bir döneme ilerliyorsunuz. Arkadaşlıklar ve dostluklar önem kazanıyor. Kendinizi fikir ve düşüncelerin tartışıldığı, geliştirildiği ve paylaşıldığı ortamlarda daha fazla bulabilirsiniz. Her zamankinden daha sosyal olacak, partiler, davetler, açılışlar ve eğlenceli ortamlarda daha fazla vakit geçireceksiniz Birbirinden farklı, etnik ve dini kökenleri olan insanlarla daha sık bir araya gelebilir, onlarla birlikte hareket edebilirsiniz. Bu dönem arkadaşlarınızla birlikte keyifli seyahatlerde organize edebilirsiniz. İşten elde edilen gelirlerinizi arttırmak için daha fazla ve yoğun çalışabilirsiniz. Salı günü gerçekleşecek olan Güneş Güney Ay düğümü kavuşumu içinde bulunduğunuz arkadaş ortamlarınızdan zarar görmenize neden olabilir. Kendinizi bir grup içinde varetmekte zorlanabilirsiniz. Hayatı çok ciddiye almak ve soğuk davranmak arkadaşlarınızla ilişkinizin bozulmasına neden olacaktır. Kendinizi izole etme isteğinizi dengeleyemezseniz fazla yalnız kalabilirsiniz. yaşamınıza daha fazla eğlence katmalısınız. Hayata coşkuyla katılıp, yaratıcılığınızı ortaya koymak, sıcak-samimi ilişkiler kurmak ve kalbinizin sesini dinlemek sayesinde bu kısır döngüden kurtulabilirsiniz. Cuma gününe dikkat. Ayın Marsla yapacağı sert açı eşinize ya da eşinizin ailesine karşı duygusal öfke patlamalarına neden olabilir. Sevdiğiniz kişiye karşı kıskanç, baskıcı tutumlardan da uzak durmalısınız. Hafta sonu çok daha rahat enerjiler altında olacaksınız. Kariyerden gelen kazancınızı artırmak ve arkadaşlarınızdan destek almak için karşınıza önemli fırsatlar çıkabilir.

BALIK-YÜKSELEN BALIKLAR: Güneş'in Yay burcuna geçişiyle birlikte iş hayatınız ve kariyerinizle ilgili konuların önem kazandığı bir dönem başlıyor. Hedeflerinize, planlarınıza odaklanabilir, iş seyahatleri yapabilir, yeni insanlarla tanışabilir, iş imkanları ve fırsatları keşfedebilirsiniz. Kariyerinizde, adeta parladığınız ve hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaştığınız bir süreç olacak bu. Saygınlığınız ve sosyal statünüz artabilir, otorite figürlerinden destek ve takdir görebilirsiniz. Bu dönem terfi için konuşmalar yapmak, iş değiştirmek, iş geliştirmek, sizler için çok daha kolay olacak. Ancak Merkürün de Yay burcuna geçmesiyle çok yöne dağılma, konudan konuya atlama ve hedeflerinize odaklanmakta zorluk çekme gibi durumlar ortaya çıkabilir. Kariyerinizle ilgili fazla iyimser olacağınız için gerçekçi adımlar atmakta zorlanabilirsiniz. Dikkat etmelisiniz. Annenizle de eğlenceli, neşeli vakit geçirebilirsiniz.

Salı günü gerçekleşecek olan Güneş Güney Ay Düğümü kavuşumu gelecek hedefleri belirlemekte zorlanmanıza neden olabilir. Kendinizden, yeteneklerinizden şüpheye düşebilir, geleceğiniz ile ilgili endişe ve korku yaşayabilirsiniz. Herşeyi kontrol etmeye çalışmaktan, Aşırı hırstan, sert ve soğuk davranışlardan uzak durarak, çevrenize empatiyle yaklaşmanız size iyi gelecektir. Alçak gönüllü olmanız, başkalarının zayıflıklarını yargılamadan kabul etmeniz ve duygularınızla bağ kurmanız kısır döngülerinizden kurtulmanızı sağlayacaktır. Cuma gününe dikkat. Ayın Marsla yapacağı sert kontak nedeniyle iletişimde son derece doğrudan ve patavatsız olabilirsiniz. özellikle birlikte çalıştığınız kişilere karşı Duygusal öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. Sağlık konusunda da dikkatli olmanızda fayda var. Hafta sonu enerjiler çok daha rahat akacak.