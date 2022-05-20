Astrologların açıkladığı doğuştan zeki 4 burç!

Bir kişiyi tanımak adına burcunu öğrenmek bize bir çok ipucu verebilir. Konu zekaya geldiğinde de bu yöntemi kullanmak oldukça işe yarayabilir. İşte doğuştan en zeki olduğuna inanılan 4 burç...

KOVA BURCU

Konu burçlar olduğunda en zeki burçların başında kova gelmektedir. Kovanın yönetici gezegeni olan Uranüs, yeniliğin, yaratıcılığın ve geniş bir bilincin temsilcisidir. Gelenekselliğin ve yeniliğin arasında gidip gelen kovalar, diğer burçların üzerinde bir hayal gücüne sahiptir. Bu da onların yeni fikirler üretmesine ve dahiyane buluşlar yapmasına olanak sağlar. Zamanının çok ötesinde bir içgörüye sahip kovalar, her yeri bilgiyi anında özümser, işler ve anlar.

BAŞAK BURCU

Mükemmeliyetçilik başak burcu kişilerde vücut bulmaktadır. Gezegeni Merkür olan burç, iletişimi ve düşünmeyi temsil etmektedir. Özellikle akademik alanda oldukça başarılı oldukları söylenebilir. Zekalarını yeni bilgiler öğrenmek ve bu bilgilerin kaynağına inmek için kullanırlar. Kusursuzluğa olan düşkünlükleri zaman zaman dehalarına gölge düşürse de çevrelerindeki herşeyde potansiyel görme yetileri sayesinde başkalarının fark edemediklerini fark eder ve başarırlar.