Astrologların açıkladığı doğuştan zeki 4 burç!

Bir kişiyi tanımak adına burcunu öğrenmek bize bir çok ipucu verebilir. Konu zekaya geldiğinde de bu yöntemi kullanmak oldukça işe yarayabilir. İşte doğuştan en zeki olduğuna inanılan 4 burç...
KOVA BURCU
Konu burçlar olduğunda en zeki burçların başında kova gelmektedir. Kovanın yönetici gezegeni olan Uranüs, yeniliğin, yaratıcılığın ve geniş bir bilincin temsilcisidir. Gelenekselliğin ve yeniliğin arasında gidip gelen kovalar, diğer burçların üzerinde bir hayal gücüne sahiptir. Bu da onların yeni fikirler üretmesine ve dahiyane buluşlar yapmasına olanak sağlar. Zamanının çok ötesinde bir içgörüye sahip kovalar, her yeri bilgiyi anında özümser, işler ve anlar.
BAŞAK BURCU
Mükemmeliyetçilik başak burcu kişilerde vücut bulmaktadır. Gezegeni Merkür olan burç, iletişimi ve düşünmeyi temsil etmektedir. Özellikle akademik alanda oldukça başarılı oldukları söylenebilir. Zekalarını yeni bilgiler öğrenmek ve bu bilgilerin kaynağına inmek için kullanırlar. Kusursuzluğa olan düşkünlükleri zaman zaman dehalarına gölge düşürse de çevrelerindeki herşeyde potansiyel görme yetileri sayesinde başkalarının fark edemediklerini fark eder ve başarırlar.
İKİZLER BURCU
Zekalarını her an yeni bilgiler öğrenmeye adamış olan ikizler burcu, her konu hakkında her şeyi derinlemesine öğrenmek istediğinden sürekli bir araştırma içerisindedir. Farkındalığı çok yüksek olan ikizler aynı zamanda iletişim kurma konusundaki yetenekleriyle de zekalarını ortaya koyarlar. Her koşula kendini uyarlayabilen ve çok çabuk adapte olan ikizler burcu, sorgulayıcı ve akıl yürütmeye yatkın bir yapıya sahiptir.
YAY BURCU
Kendini yaşam boyu öğrenmeye adamış ve doğuştan idealist olan yay burçları, zekası ile diğer burçların arasından kolayca sıyrılabilmektedir. Her insanın kapasitesini anlamada ve tüm sorunları iyilikle çözmede yetkin kişilerdir. Katkısız ve saf gerçeğin peşinde olan yaylar, lider ruhları sayesinde kendi bilgilerini de çevredekilere öğretmek için yoğun çaba gösterirler. Deneyimin bilginin temeli olduğuna inanan yaylar, özgürlüğüne düşkün olmakla birlikte rasyonel düşünen ve araştırmayı seven kişilerdir.