En zeki kişiler bu 3 burçtan çıkıyor! Zekasıyla bol ölçülemeyen o burçlar…

Sivri zekasıyla toplumda öne çıkan burçlar sırasıyla şu şekilde yer alıyor…
Kova burcu
Bu burçtakiler yenilikçidir ve hayatı hem kendileri hem de çevresindekiler için güzelleştirmeye çalışırlar. Uranüs tarafından yönetilen bir hava burcu olan Kova, son derece analitik, vizyon sahibi ve açık fikirli olma eğilimi ile bilinir. Bir zorluk karşısında aktif olarak yeni, alışılmadık bakış açıları ararlar ve yenilikçi çözümler geliştirirler. Bu burcun cesur düşünmeye olan yatkınlığı, onları aynı zamanda çevresindeki herkesi bir bütün olarak iyileştirmeyi hayal eden daha insancıl insanlar yapar.
Uranüs, Kova burcunu yeni ufuklar keşfetmekten korkmayan bir yenilik ve aydınlanma gezegenidir. Genellikle keşiflerin ön saflarında yer alırlar. Kova oldukça inatçı olabilir. Sabit bir hava işareti olarak, kendilerine yeterli sebep sunulmadıkça fikirlerini değiştirmek oldukça zordur. Soğukkanlı, analitik doğalarına rağmen, Kovaların güçlü bir ahlaki yönü vardır ve dünyayı bulduklarından daha iyi bir şekilde terk etmek isterler.
Başak burcu
Bu burçtaki bireyler iyi birer akademisyen olabileceği gibi iletişimde de üstün olan mükemmeliyetçilerdir. Bu burçtakilerin pratik zekası eşsizdir. Başak keskin, meraklı bir zihne ve güçlü bir iş ahlakına sahiptir. Bu da onları ideal bir akademisyen yapar. Çalışkandırlar ve problemleri çözmede çok iyidirler. İletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilen Başak, fikir paylaşmak ve başkalarına tavsiye vermek konusunda da harikadır.
Başak, insanlara hizmet etmeyi sever ve başkalarının uğraşmak istemeyeceği sorunları çözmekten büyük keyif alır. Onlar için çözülemeyecek bulmaca yoktur. Başak sadece bir şeyler öğrenmek istemez; ayrıca her şeyin arkasındaki "neden"i de bilmek isterler. Bu burçtakiler, bir konunun içini ve dışını bilene kadar her ayrıntısını analiz edecektir. Hayatınızda bir Başak varsa, ondan yardım veya tavsiye istemekten çekinmeyin. Fikirlerinin ve fikirlerinin sizin için önemli olduğunu onlara gösterdiğinizde bunu büyük bir iltifat olarak kabul edeceklerdir.
İkizler burcu
İkizler, her duruma kolayca uyum sağlayabilen, meraklı ve en hızlı düşünen burçtur. Bu burç, düşünme ve iletişim gezegeni Merkür tarafından yönetildiği için, bunlar İkizler'in en güçlü becerileridir. Güçlü muhakeme becerileri ve bilgiye susamışlığı ile soğukkanlıdırlar. İkizler, her zaman yeni fikirlerle meşgul olurken her şey hakkında biraz bilgi edinmeyi amaçlar ve doğal merakları onları her şeyi bilen biri yapar.
İkizler, onları esnek ve uyarlanabilir kılan değişken bir işarettir. Ancak bu esneklik tek bir konuya odaklanmayı zorlaştırır ve her zaman ilgilerini çekecek yeni bir şey bulurlar. İkizler, ayrıca iyi gelişmiş ve esprili mizah anlayışlarıyla ünlüdür ve araştırmalar, komik insanların ortalama olarak daha yüksek bir IQ'ya sahip olduğunu göstermektedir. İkizler genellikle çift fikirlidir. Bir konunun iki tarafını da incelemeyi severler ve tartışmaları son derece eğlenceli bulurlar.