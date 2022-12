En zeki kişiler bu 3 burçtan çıkıyor! Zekasıyla bol ölçülemeyen o burçlar…

Başak, insanlara hizmet etmeyi sever ve başkalarının uğraşmak istemeyeceği sorunları çözmekten büyük keyif alır. Onlar için çözülemeyecek bulmaca yoktur. Başak sadece bir şeyler öğrenmek istemez; ayrıca her şeyin arkasındaki "neden"i de bilmek isterler. Bu burçtakiler, bir konunun içini ve dışını bilene kadar her ayrıntısını analiz edecektir. Hayatınızda bir Başak varsa, ondan yardım veya tavsiye istemekten çekinmeyin. Fikirlerinin ve fikirlerinin sizin için önemli olduğunu onlara gösterdiğinizde bunu büyük bir iltifat olarak kabul edeceklerdir.



İkizler burcu

İkizler, her duruma kolayca uyum sağlayabilen, meraklı ve en hızlı düşünen burçtur. Bu burç, düşünme ve iletişim gezegeni Merkür tarafından yönetildiği için, bunlar İkizler'in en güçlü becerileridir. Güçlü muhakeme becerileri ve bilgiye susamışlığı ile soğukkanlıdırlar. İkizler, her zaman yeni fikirlerle meşgul olurken her şey hakkında biraz bilgi edinmeyi amaçlar ve doğal merakları onları her şeyi bilen biri yapar.