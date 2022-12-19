Anne sütü bu hastalığı önlüyor!

Araştırmalara göre astımın, anne sütüyle beslenen çocuklarda, anne sütü almayan çocuklara nazaran daha az görüldüğünü bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Astım ataklarını azaltan yiyecekler var. D vitamini atakları azaltıyor. Deniz ürünleri ve özellikle vücudumuz için gerekli olan yağ asitlerini içeren gıdaların tüketilmesini öneriyoruz. Balık yağları ve bu tarz takviyeler astıma iyi geliyor. Çocuklarınızı fast food tarzı hazır gıdalardan uzak tutun. Bu tarz besinler alerjen ve katkı maddeleri içeriyor. Ayrıca, besin alerjileri ile astım birlikte görülebilir. Bu nedenle hastaların herhangi bir besine alerjisi var ise o besinden de uzak durması gerekir.

HASSAS İÇERİKLİ ÜRÜNLER YERİNE...

Astım hastalarının büyük bir çoğunluğu, ev tozu akarlarına veya keskin kokulara karşı hassas. Toz tutan pelüş giysi, oyuncak, shaggy tarzı ve yünlü halı ile battaniyeleri, astım hastalarının kullanmaması gerekiyor. Hassas içerikli ürünler yerine gelişmiş teknolojilerle üretilen toz tutmayan anti alerjen ürünler ve hava temizleyicileri kullanılmalı." Çelik, anne-babalardan "astımın diğer çocuklara bulaşıp bulaşmayacağıyla" ilgili çok soru aldığını, astımın bulaşıcı bir hastalık olmadığını vurguladı.