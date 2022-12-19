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Anne sütü bu hastalığı önlüyor!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik, astımın, anne sütüyle beslenen çocuklarda, anne sütü almayan çocuklara nazaran daha az görüldüğünü bildirdi. Uzm. Dr. Akif Çelik, astım vakalarında son yıllarda artış olduğunu aktardı. Çelik, "Bunun nedeni, vücut direncimiz düşük, kötü besleniyoruz, anne sütü alan bebek sayılarımız daha da azaldı, dünyada kullanılan alerjen maddeler fazlalaştı. Kentlerde yaşam kalabalıklaştı, dünyamız daha kirli ve alerjen. Bu nedenle astım gibi alerjik bir hastalığın artması gayet normal." değerlendirmesinde bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:19
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ANNE SÜTÜ BU HASTALIĞI ÖNLÜYOR!

Araştırmalara göre astımın, anne sütüyle beslenen çocuklarda, anne sütü almayan çocuklara nazaran daha az görüldüğünü bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Astım ataklarını azaltan yiyecekler var. D vitamini atakları azaltıyor. Deniz ürünleri ve özellikle vücudumuz için gerekli olan yağ asitlerini içeren gıdaların tüketilmesini öneriyoruz. Balık yağları ve bu tarz takviyeler astıma iyi geliyor. Çocuklarınızı fast food tarzı hazır gıdalardan uzak tutun. Bu tarz besinler alerjen ve katkı maddeleri içeriyor. Ayrıca, besin alerjileri ile astım birlikte görülebilir. Bu nedenle hastaların herhangi bir besine alerjisi var ise o besinden de uzak durması gerekir.

HASSAS İÇERİKLİ ÜRÜNLER YERİNE...

Astım hastalarının büyük bir çoğunluğu, ev tozu akarlarına veya keskin kokulara karşı hassas. Toz tutan pelüş giysi, oyuncak, shaggy tarzı ve yünlü halı ile battaniyeleri, astım hastalarının kullanmaması gerekiyor. Hassas içerikli ürünler yerine gelişmiş teknolojilerle üretilen toz tutmayan anti alerjen ürünler ve hava temizleyicileri kullanılmalı." Çelik, anne-babalardan "astımın diğer çocuklara bulaşıp bulaşmayacağıyla" ilgili çok soru aldığını, astımın bulaşıcı bir hastalık olmadığını vurguladı.

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