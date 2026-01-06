Topuk kanı testi: Bebeğiniz için hayati koruma kalkanı

Yeni doğan bebeklerden alınan birkaç damla topuk kanı, sessiz seyreden ancak ciddi sonuçlar doğurabilen hastalıkların erken dönemde ortaya çıkarılmasını sağlıyor. Uzmanlar, bu basit testin çocukların tüm geleceğini etkileyebilecek hayati bir adım olduğuna dikkat çekiyor. ADÜ Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Göksoy yenidoğan döneminde alınan birkaç damla kan ile çok önemli bilgilere ulaşılabildiğini ifade ederek bu sayede henüz herhangi bir belirti göstermeyen pek çok metabolik ve genetik hastalığın erken dönemde tespit edilebildiğini belirtti.



Sessiz dönemde tanı konulan hastalıklarda erken tedaviye başlanmasının, çocukların tamamen sağlıklı bir yaşam sürmelerine imkan sağladığını dile getiren Göksoy, "Yeni doğan bir bebeğin topuğundan aldığımız bir kaç damla kan ile çok büyük bilgilere ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla bu bilgilerle sessiz dönemde herhangi bir semptomu yokken hastalığın tanısını koyup erken tedaviye başlıyoruz ve çocuklarımız tamamen sağlıklı hayatlarına devam edebiliyorlar. Bu tarama testi sadece bir test değil aslında çocuklarımız için bir koruma kalkanı diyebiliriz. Tüm ailelere seslenmek istiyorum. Lütfen yeni doğan tarama programlarımızı ve topuk kanını ihmal etmeyin. Çünkü bir kaç damla kan çocuğun tüm geleceğini değiştirebilir" ifadelerini kullandı.