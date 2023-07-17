1 ayda 15 kilo vermeyi vaat eden diyetler bu hastalığa neden oluyor!

Özülmez, tatilden sonra günlük rutine dönmek için belli kurallara riayet etmek gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle tatilden sonraki süreçte rutinimize dönebilmek adına basit şeker içeren paketli gıdalardan, kızartmadan, hamur işlerinden, pilav ve makarnadan, bol yağlı gıdalardan uzak kalın. Günde en az 5 porsiyon kadar sebze ve meyve tüketin. Ayrıca açık havada yapılan yürüyüşler yağ yakımına, ödem atımına yardımcı olduğu gibi, stresi de azaltacaktır. 'Tatilde aldığım kiloları yakacağım' diye aç kalınmamalı, stres yapılmamalıdır. Stres ve yersiz açlık metabolizmanızın yavaşlamasına, su tutumuna ve ödeme neden olur. Dengeli ve düzenli beslenme rutinine döndüğünüzde vücudunuz da sağlıklı zamanlarını hatırlayacaktır."

EN ÖNEMLİ YAN ETKİLERİ...

Hızlı kilo vermek için uygulanan şok diyetlerin de vücutta olması gereken hormonal dengeyi bozduğunu bildiren Özülmez, "Tansiyon düşüklüğü, konsantrasyon bozukluğu, insülin direnci, ani kalp krizi, saç dökülmesi, yorgunluk, hormonal bozukluklar, kilo alımı ve depresyon en önemli yan etkilerdir." şeklinde konuştu.

KİLO VERMENİN AKSİNE KİLO ALIMIYLA BİLE SONUÇLANABİLİR

Özölmez, "Hızlı kilo verme gayesi olan pek çok bireyin başvurduğu çok düşük enerjili şok diyetler ve detokslar, kilo vermenin en hızlı yolu gibi görünse de vücutta bıraktığı yan etkiler o kadar da hızlı tedavi edilemeyebilir. Protein ağırlıklı, düşük yağ içerikli, ödem attırıcı, tek besine dayalı ve çok düşük kalorili 'şok diyetler' hızlı bir şekilde kilo vermeyi vaat edip aynada hoş görünmenizi sağlayabileceği gibi kilo alımı ile de karşılaşılabilir. Açlık-tokluk dengesini bozabilir." açıklamasında bulundu.