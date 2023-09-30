21 gün boyunca tüketirseniz kolajen deposunu dolduruyor! Doğal kolajen olarak biliniyor

Vücuttaki kolajen deposunu kısa sürede doldurmak istiyorsanız, kolajen bakımından en zengin besin olarak bilinen ilikili kemik suyundan faydalanabilirsiniz. İlikili kemik suyunun kolajen içerdiği herkes tarafından biliniyor ancak bu şekilde hazırladığınızda hem besleyiciliğini artıracaksınız hem de bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı olacak. İlikli kemik suyu kürüne geçmeden önce vücuda sağladığı faydalar şöyle;
EKLEM SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR
En şifalı besinlerden biri olan kemik suyu, içerisinde glukozamin ve kondroitin sülfat gibi bileşenler içerir.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR
Sindirim sistemini iyileştiren, mide zarını güçlendiren ve jelatin içeriği nedeniyle sindirim sorunlarını hafifleten kolajen kronik kabızlığa iyi geliyor.
CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
İçindeki kolajen, cilt sağlığını artırabilir. Kolajen, ciltte esneklik ve nem seviyelerinin korunmasına yardımcı olabilir.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Amino asit ve mineraller bakımından zengin olan kemik suyu, kış aylarında sık yakalanan soğuk algınlığına karşı korur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini artırıyor.
BESİN DEĞERLERİ YÜKSEKTİR
Kemik suyu, mineraller (örneğin kalsiyum, magnezyum ve fosfor) ve amino asitler içerir, bu nedenle besleyici bir içecektir.
Önemli: Herhangi bir rahatsızlığı olanların kolajen kürünü denemeden önce mutlaka doktoruna danışmalılar.
21 GÜNLÜK KEMİK SUYU KÜRÜ:
21 gün boyunca günde bir bardak tüketeceğiniz ilikli kemik suyunu hazırlamak için öncesinde kemikleri bol suda yıkayın ve bir saat suda bekletin.
İlikli kemik
1 çay bardağı sirke
2 litre su
Tüm malzemeleri düdüklü tencerey atın, orta ateşte 50 dakika pişirin. Birer porsiyon şeklinde dondurup buzluğa atın. Her sabah, cezvede ısıtın. Tüketirken içerisine pulbiber, karabiber ve limon ekleyin.