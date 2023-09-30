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21 gün boyunca tüketirseniz kolajen deposunu dolduruyor! Doğal kolajen olarak biliniyor

Kolajen, vücut proteinin yüzde 30’unu oluşturan, ciltte, tendon gibi kaslarda, kemiklerde ve bağ dokularına sağladığı güç ve esneklik ile eklem sağlığı, cildin esnekliği ve dayanıklılığından sorumlu, insan vücudunun ürettiği, vücutta en bol bulunan proteindir. Vücuttaki kolajen miktarı doğduran kolaylıkla ölçülemese de eksikliği durumunda bazı belirtiler ortaya çıkar. Ciltte kırışıklık, sarkık cilt, kas ağrıları, zayıf kaslar, halsizlik gibi belirtiler kolajen eksikliğine işaret eder. Bu sorunlarla karşılaşmamak için kolajen içeren besinler tüketilmelidir. İşte vücuttaki kolajeni en iyi destekleyen besin…

Giriş Tarihi: 30.09.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 09:54
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21 gün boyunca tüketirseniz kolajen deposunu dolduruyor! Doğal kolajen olarak biliniyor

Vücuttaki kolajen deposunu kısa sürede doldurmak istiyorsanız, kolajen bakımından en zengin besin olarak bilinen ilikili kemik suyundan faydalanabilirsiniz. İlikili kemik suyunun kolajen içerdiği herkes tarafından biliniyor ancak bu şekilde hazırladığınızda hem besleyiciliğini artıracaksınız hem de bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı olacak. İlikli kemik suyu kürüne geçmeden önce vücuda sağladığı faydalar şöyle;

EKLEM SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

En şifalı besinlerden biri olan kemik suyu, içerisinde glukozamin ve kondroitin sülfat gibi bileşenler içerir.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR

Sindirim sistemini iyileştiren, mide zarını güçlendiren ve jelatin içeriği nedeniyle sindirim sorunlarını hafifleten kolajen kronik kabızlığa iyi geliyor.

CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

İçindeki kolajen, cilt sağlığını artırabilir. Kolajen, ciltte esneklik ve nem seviyelerinin korunmasına yardımcı olabilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Amino asit ve mineraller bakımından zengin olan kemik suyu, kış aylarında sık yakalanan soğuk algınlığına karşı korur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini artırıyor.

BESİN DEĞERLERİ YÜKSEKTİR

Kemik suyu, mineraller (örneğin kalsiyum, magnezyum ve fosfor) ve amino asitler içerir, bu nedenle besleyici bir içecektir.

Önemli: Herhangi bir rahatsızlığı olanların kolajen kürünü denemeden önce mutlaka doktoruna danışmalılar.

21 GÜNLÜK KEMİK SUYU KÜRÜ:

21 gün boyunca günde bir bardak tüketeceğiniz ilikli kemik suyunu hazırlamak için öncesinde kemikleri bol suda yıkayın ve bir saat suda bekletin.

İlikli kemik

1 çay bardağı sirke

2 litre su

Tüm malzemeleri düdüklü tencerey atın, orta ateşte 50 dakika pişirin. Birer porsiyon şeklinde dondurup buzluğa atın. Her sabah, cezvede ısıtın. Tüketirken içerisine pulbiber, karabiber ve limon ekleyin.

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