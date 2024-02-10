4000 yıldır şifa kaynağı! B vitamini deposunu sofranıza taşımanın yolu...





BULGURUN FARKI

Buğdaydan yapılan ürünlerde genel olarak buğdayın işlenmesi esnasında bütün öz ve kepek bölümündeki mikro besinler ayrılmakta ve beyaz ekmekte de olduğu gibi bize yalnız buğdayın enerji veren bölümü ulaşmaktadır. Fakat bulgur tam tahıl tanımına uygun bir üründür; çünkü bu öğütülme aşamasını buğday, bulgur üretimi esnasında yaşamamakta ve protein, vitamin, mineral, diyet posasının, daha yüksek olduğu bir ürün ortaya çıkmaktadır. Ayrıca makarna ve pirince göre glisemik endeksinin daha düşük olması bulguru bu tarz gıdalar arasında daha da sağlıklı yapmaktadır. Kısaca bulgur; posa, lif açısından zengin, karbonhidrat değeri daha düşük ve protein değeri yüksek oldukça değerli bir gıda maddesi olarak bizlere ulaşmaktadır.







FAYDALARI

Bulgur besin değeri açısından oldukça zengindir. Pirinç ve makarnaya kıyasla yüksek miktarda B vitamini ve posa içerir. İçeriğindeki lipid kalp hastalıklarını engellemeye yardımcı olur. Pirince göre daha düşük enerji değerine sahip olan bulgur, içeriğindeki posa sayesinde dengeli bir şekilde kana karışır ve glisemik indeksi düşürür. Oldukça yüksek miktarda lif içermesi bulguru bağırsak sağlığı açısından önemli bir pozisyona getirmiştir. Liflerin tok tutucu bir özelliğe sahip olması, bulgura kilo kontrolünde de önemli bir rol yüklemiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirttiği üzere günde 25-30 gr civarında lif ihtiyacımız vardır. 1 tabak bulgur bu ihtiyacımızı önemli miktarda karşılamaktadır. Yapısındaki B1 vitaminleri; sinir ve sindirim sistemimizin güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca bu vitaminin, beriberi hastalığının önlenmesinde düzenli tüketilmesi gerekmektedir. Bulgur içerdiği folik asit sayesinde hamile anneler için de önemlidir. Bulgurun glisemik endeksini düşük olması sebebiyle, şeker hastalarına tavsiye edilir. Ayrıca salatalarda, sıcak ve soğuk yemeklerde kullanılan bir malzeme olması nedeniyle oldukça çeşitlilik sunan bir üründür.